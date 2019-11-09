Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan yaşamını yitirdi

AYDIN'da, üniversite öğrencisi Özgecan A., balkondan atladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız, yaşamını yitirdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Özgecan A., iddiaya göre, dün saat 22.30 sıralarında Efeler ilçesi Orta Mahalle'deki bir apartmanın 3'üncü katındaki evinin balkonundan atladı.

Kurtarılamadı

Beton zemine düşerek ağır yaralanan Özgecan A.'yı görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akıllarda soru işareti

Polis, Özgecan A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Özgecan'ın neden intihar ettiği ise hala sırrını koruyor.