Metin Feyzioğlu'ndan 'iktidarı destekliyor' eleştirisine dikkat çeken yanıt

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, iktidarı desteklediği iddialarıyla kendisine eleştiriler yapıldığını belirterek, "Ben devleti destekliyorum. 100 sene önce Mustafa Kemal’in önderliğinde isyan eden Türkler, Sevr antlaşmasıyla Kürtlere bahşedilen devlet hayalini yıkmışlardı. Tam 100 sene sonra Türkiye’nin teröre karşı başlattığı harekatla Sevr Anlaşması bir kez daha hayata geçirilemedi." dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Anadolu Yayıncıları Derneği tarafından düzenlenen “Anadolu Sohbetleri” programına konuk oldu.

"Lütfen İngilizlerin en prestijli haftalık dergisi ekonomisti açıp okusunlar"

İktidarı desteklediği iddialarıyla kendisine eleştiriler yapıldığını belirten Feyzioğlu, “Benim her söylediğime sen iktidarı destekliyorsun diyenlere, ben devleti destekliyorum. 100 sene önce Mustafa Kemal’in önderliğinde isyan eden Türkler, Sevr antlaşmasıyla Kürtlere bahşedilen devlet hayalini yıkmışlardı. Tam 100 sene sonra Türkiye’nin teröre karşı başlattığı harekatla ve Trump’ın da kendilerini yalnız bırakması sonucunda Sevr Anlaşması bir kez daha hayata geçirilemedi. Bunu ben dediğimde fantezi diyenler ve iktidarı destekliyorsun diyenler lütfen İngilizlerin en prestijli haftalık dergisi ekonomisti açıp okusunlar. Aynen böyle söylüyor. ‘Türkiye’den de bir parça almalıdır ve böylece Araplarla Türkiye arasında bir tampon bölge kurulmalıdır. Bu tampon bölge İngiltere’nin üstün menfaatleri içindir’ diyor. Bunların planı 100 yıllıktır, 200 yıllıktır. Biz birbirimizi yerken onlar 100 yıllık planlarını o kapıdan denerler olmaz, bu kapıdan denerler olmaz ama vazgeçmezler asla vazgeçmeyecekler” dedi.

Anayasa’nın kuruluş temellerinin içinde bir milliyetçilik olduğunu söyleyen Feyzioğlu, Milliyetçiliği reddeden hiçbir düşünceyle kendisinin yan yana gelmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

"Türk milliyetçisiyim dediğim için topa tutulacaksam bunu da memnuniyetle karşılarım"

Milletin adını telaffuz edemeyenle işi olmayacağını vurgulayan Feyzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir milletimiz var bizim ve bunun bir adı var. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin milli değeridir. Bayrak bu ülkenin milli değeridir. Bunlar hiçbir siyasi partinin tekelinde değildir. Doğru anlayalım, doğru anladığımız zaman zaten birleşeceğiz. Milli değerlerimizin yanında manevi değerlerimiz vardır. Manevi değerlerimiz bizi ayrıştırmaz, birleştirir. Dini bayramlarımız bizi ayrıştırmaz birleştirir. Benim siyasi geleneğim Mustafa Kemal’in anladığı şekilde ve hayatına uyguladığı şekilde Atatürk ilkeleridir ki bunlar Türk devriminin ilkeleridir. Ben Atatürk’ün tanımladığı şekilde bir Türk milliyetçisiyim. Türk milliyetçisiyim dediğim için topa tutulacaksam bunu da memnuniyetle karşılarım. Türkiye’nin ihtiyacı olan çıkış noktaları tarihinde. Solu da sağı da reddediyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin üstün menfaatleri, Türk Milleti’nin üstün menfaatleri neredeyse oradayım. Siyasi Parti ayrımı yapmıyorum. Beni ilgilendirmiyor siyasi particilik. Siyasi Particilik çünkü at gözlüğüyle baktırıyor meselelere. Fetö’nün kumpas davaları sırasında yaptığımız mücadele eğer ön yargılarla karşılanmasaydı Fetö buralara gelemezdi ama şunu söylerseniz üslup değiştirdin mi? Üslup değiştirdim. Kendimi daha iyi ifade etmeyi öğrendiğimi düşünüyorum. Ne değişti diye sorulmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye ittifakı dedi. Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetleri sonuç almaya başladıkça önümüzde daha büyük felaketler bekliyor bizi. Çok daha büyük sıkıntılar gelecek. Bir olmamız gerekiyor. Türkiye ittifakı dedi. Ayaklarımızı sımsıkı milletin köklerine bağlayalım dedi. Yargı paketi ortaya çıktı. Türkiye ittifakının hayata geçirilmesi anlamında Adalet Bakanı, ‘ gelin birlikte yapalım’ dedi. Boş laf değil. Türkiye ittifakı der geçersiniz. Birileri çok rahatsızlar. Türkiye ittifakından rahatsız olanlar, sonuç alınmasından rahatsız olanlar bizden de rahatsızlar.”