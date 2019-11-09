HABER /  GÜNCEL

Metin Feyzioğlu'ndan 'iktidarı destekliyor' eleştirisine dikkat çeken yanıt

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, iktidarı desteklediği iddialarıyla kendisine eleştiriler yapıldığını belirterek, "Ben devleti destekliyorum. 100 sene önce Mustafa Kemal’in önderliğinde isyan eden Türkler, Sevr antlaşmasıyla Kürtlere bahşedilen devlet hayalini yıkmışlardı. Tam 100 sene sonra Türkiye’nin teröre karşı başlattığı harekatla Sevr Anlaşması bir kez daha hayata geçirilemedi." dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Anadolu Yayıncıları Derneği tarafından düzenlenen “Anadolu Sohbetleri” programına konuk oldu.

"Lütfen İngilizlerin en prestijli haftalık dergisi ekonomisti açıp okusunlar"

İktidarı desteklediği iddialarıyla kendisine eleştiriler yapıldığını belirten Feyzioğlu, “Benim her söylediğime sen iktidarı destekliyorsun diyenlere, ben devleti destekliyorum. 100 sene önce Mustafa Kemal’in önderliğinde isyan eden Türkler, Sevr antlaşmasıyla Kürtlere bahşedilen devlet hayalini yıkmışlardı. Tam 100 sene sonra Türkiye’nin teröre karşı başlattığı harekatla ve Trump’ın da kendilerini yalnız bırakması sonucunda Sevr Anlaşması bir kez daha hayata geçirilemedi. Bunu ben dediğimde fantezi diyenler ve iktidarı destekliyorsun diyenler lütfen İngilizlerin en prestijli haftalık dergisi ekonomisti açıp okusunlar. Aynen böyle söylüyor. ‘Türkiye’den de bir parça almalıdır ve böylece Araplarla Türkiye arasında bir tampon bölge kurulmalıdır. Bu tampon bölge İngiltere’nin üstün menfaatleri içindir’ diyor. Bunların planı 100 yıllıktır, 200 yıllıktır. Biz birbirimizi yerken onlar 100 yıllık planlarını o kapıdan denerler olmaz, bu kapıdan denerler olmaz ama vazgeçmezler asla vazgeçmeyecekler” dedi.
Anayasa’nın kuruluş temellerinin içinde bir milliyetçilik olduğunu söyleyen Feyzioğlu, Milliyetçiliği reddeden hiçbir düşünceyle kendisinin yan yana gelmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

"Türk milliyetçisiyim dediğim için topa tutulacaksam bunu da memnuniyetle karşılarım"

Milletin adını telaffuz edemeyenle işi olmayacağını vurgulayan Feyzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bir milletimiz var bizim ve bunun bir adı var. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin milli değeridir. Bayrak bu ülkenin milli değeridir. Bunlar hiçbir siyasi partinin tekelinde değildir. Doğru anlayalım, doğru anladığımız zaman zaten birleşeceğiz. Milli değerlerimizin yanında manevi değerlerimiz vardır. Manevi değerlerimiz bizi ayrıştırmaz, birleştirir. Dini bayramlarımız bizi ayrıştırmaz birleştirir. Benim siyasi geleneğim Mustafa Kemal’in anladığı şekilde ve hayatına uyguladığı şekilde Atatürk ilkeleridir ki bunlar Türk devriminin ilkeleridir. Ben Atatürk’ün tanımladığı şekilde bir Türk milliyetçisiyim. Türk milliyetçisiyim dediğim için topa tutulacaksam bunu da memnuniyetle karşılarım. Türkiye’nin ihtiyacı olan çıkış noktaları tarihinde. Solu da sağı da reddediyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin üstün menfaatleri, Türk Milleti’nin üstün menfaatleri neredeyse oradayım. Siyasi Parti ayrımı yapmıyorum. Beni ilgilendirmiyor siyasi particilik. Siyasi Particilik çünkü at gözlüğüyle baktırıyor meselelere. Fetö’nün kumpas davaları sırasında yaptığımız mücadele eğer ön yargılarla karşılanmasaydı Fetö buralara gelemezdi ama şunu söylerseniz üslup değiştirdin mi? Üslup değiştirdim. Kendimi daha iyi ifade etmeyi öğrendiğimi düşünüyorum. Ne değişti diye sorulmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye ittifakı dedi. Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetleri sonuç almaya başladıkça önümüzde daha büyük felaketler bekliyor bizi. Çok daha büyük sıkıntılar gelecek. Bir olmamız gerekiyor. Türkiye ittifakı dedi. Ayaklarımızı sımsıkı milletin köklerine bağlayalım dedi. Yargı paketi ortaya çıktı. Türkiye ittifakının hayata geçirilmesi anlamında Adalet Bakanı, ‘ gelin birlikte yapalım’ dedi. Boş laf değil. Türkiye ittifakı der geçersiniz. Birileri çok rahatsızlar. Türkiye ittifakından rahatsız olanlar, sonuç alınmasından rahatsız olanlar bizden de rahatsızlar.”

İlgili Haberler
İsrail: YPG'ye yardımı sürdüreceğiz Almanya'da YPG'ye destek için kilisede ayin düzenlendi ABD senatosu Türkiye için 30 Ekim'i neden seçti Metin Feyzioğlu açıkladı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya ortaya çıktı İsmail Saymaz isyan etti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan yaşamını yitirdi
Yer Bursa! Servis'te unutulan çocuk sokaklarda bulundu
Cedi Osman hayalini açıkladı işte oynamak istediği Türk takımı
Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den çok konuşulacak Türkiye sözleri
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uyardı asla görmemesi gerekiyor
Bakan Ersoy'dan Atatürk'ün 43 saniyelik yeni görüntüsü
ÖNCEKİ HABERLER
Dini nikahlı karısının kulaklarını kesip yüz derisini soyan kocaya müebbet istendi
Çalışan kadınların hayatını kolaylaştıracak stil ipuçları
Kariyerinin zirvesinde! Vedat Muriç en iyi başlangıcını yaptı
Fatih'te intihar eden 4 kardeş için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya talimat verdi
Denizlispor 15 yıl sonra Beşiktaş karşısında bir ilkin peşinde!
10 Kasım şiirleri 2 kıtalık 4 kıtalık kısa 10 Kasım şiirleri
Yorumlar 8 yorum