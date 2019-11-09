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CHP'de kriz patlak verdi! İmamoğlu-Kaftancıoğlu polemiğinde son perde

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki 'Kahramanın Yolculuğu' kitabını eleştiren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili "Bu ortamda bunu yorumlamasını doğru bulmuyorum." dedi.

Kaftancıoğlu, "Kimse CHP'nin emeğine saygısızlık edemez." diyerek tepki göstermişti.

Son günlerde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile aralarında yaşanan spekülasyonla ilgili konuşan Ekrem İmamoğlu, "Canan Hanım'ın kendi fikrini beyan etmesine bir şey demiyorum ancak bulunduğumuz pozisyon itibariyle parti içi yoruma vesile olacak ve partinin bu anlamda etkileneceği bir psikolojik ortamda bunu yorumlamasını doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

"Yorumlamasını doğru bulmuyorum"

Konuyla ilgili DW Türkçe'ye konuşan Ekrem İmamoğlu, ile yapılan söyleşinin ilgili kısmı şöyle:

-Seçim kampanyasında danışmanlığınızı yapan Necati Özkan'ın yazdığı ve süreci ele alan 'Kahramanın Yolculuğu' adlı kitap, İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından eleştirildi. Siz bu eleştirilere katılıyor musunuz? Siz kitabı nasıl buldunuz?

-Katılmıyorum, zira kitabı henüz okumadım. Niye katılmıyorum? Kitapta herkes kendi duygularını ortaya koyar, yarın o dönemi siyasi bir kimlik yazar, kendi duygularıyla yazar. Hatta o duygularını Cumhuriyet Halk Partili birisi yazar, başka türlü görür ve yazar. İyi Partili biri yazar başka türlü görür ve yazar. Bir vatandaş da yazabilir, ailemden biri de yazabilir ya da bir arkadaşım. Şu anda yazan bir profesyonel. Danışmanlığımı yapan bir yol arkadaşım. Kendi mesleki bakış açısıyla bir kitap yazmış olabilir. Dolayısıyla bu kendi fikridir. Buna saygı duymak lazımdır. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama tabii ki Canan Hanım'ın kendi fikrini beyan etmesine bir şey demiyorum ancak bulunduğumuz pozisyon itibariyle parti içi yoruma vesile olacak ve partinin bu anlamda etkileneceği bir psikolojik ortamda bunu yorumlamasını doğru bulmuyorum.

Çünkü ben partimi ya da partili kimlikleri etkileyecek bir konuşmayı ne basın önünde yaparım, ne de tweet atarım.

Ne olmuştu?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın 'Kahramanın yolculuğu' kitabına tepki göstermişti. Kaftancıoğlu, "Kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışıyor. Kimse CHP'nin emeğine saygısızlık edemez." ifadeleriyle yazarı eleştirmişti.

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