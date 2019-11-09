HABER /  YEREL

Karabük'te "drift" yapan sürücüye 10 bin lira ceza

Karabük'te sosyal medyada paylaşılan görüntülerde otomobiliyle "drift" yaptığı tespit edilen sürücüye 10 bin 20 lira ceza kesildi. 

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde A.I'nın 78 AB 065 plakalı otomobiliyle Yenimahalle ve Kemal Oyman Sanayi Sitesi'nde iki kez trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde drift yaptığını belirledi.

Polis ve jandarma ekipleri tarafından sürücüye 5 bin 10'ar liradan 10 bin 20 lira para cezası uygulandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki petrole göz diken ABD'ye sert tepki
CHP'de kriz patlak verdi! İmamoğlu-Kaftancıoğlu polemiğinde son perde
ABD'nin Suriye Temsilcisi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile görüştü
Metin Feyzioğlu'ndan 'iktidarı destekliyor' eleştirisine dikkat çeken yanıt
Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan yaşamını yitirdi
Yer Bursa! Servis'te unutulan çocuk sokaklarda bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi
Dini nikahlı karısının kulaklarını kesip yüz derisini soyan kocaya müebbet istendi
Çalışan kadınların hayatını kolaylaştıracak stil ipuçları
Cedi Osman hayalini açıkladı işte oynamak istediği Türk takımı
Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den çok konuşulacak Türkiye sözleri
Cuma namazı kaç rekat nasıl kılınır Diyanet açıkladı
Yorumlar