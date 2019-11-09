Davutoğlu kulisleri bomba! Genel merkezi CHP'li belediyede tutacaklar

Yeni parti çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan yeni kulis bilgiler gelmeye devam ediyor. Parti en geç Aralık'ta kurulacak, parti binası 'mühürlemesin’ diye CHP’li belediye sınırları içinde seçilecek.

Davutoğlu’na yakın kaynakların verdiği bilgiye göre parti ismi ve logosu üzerinde çalışmalar sürüyor. "Davutoğlu’nun adalet konusundaki rahatsızlık ve hassasiyetinin parti ismine yansıyabileceği" belirtiliyor.

İsimler üzerinde de tek tek çalışılıyor

Kaynakların ifadeleriyle ‘harman’ olmaya hizmet edecek kadrolarla yol alınacak. İl ve ilçe teşkilatlarında yer alacak isimler üzerinde de tek tek çalışılıyor.

Alevi, Kürt ve dindar kesimin hassasiyetleri gözetilecek

T24'ten Canan Yıldız'ın ifadelerine göre dindar kesimlerin, Alevilerin, Kürtlerin hassasiyetlerinin gözetileceği bir kurucular kurulu oluşturulacak. Bunun için Alevi kesiminden isimlerle, eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten’in aracılığı ile de Kürt aşiret ve kanaat liderleriyle görüşülüyor.

Eş zamanlı olarak MHP’den, İyi Parti’den, AK Parti’den isimlerle temaslar olduğu konuşuluyor. Eski MHP’li vekil Mehmet Şandır görüşülen isimler arasında.

Genel Merkez binası CHP'li bir belediye sınırlarında olacak

Kurulacak partide kadınlara yönelik bir kotanın olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Davutoğlu’nun görüşmeleri ağırlıklı olarak Ankara’da sürüyor.

Genel Merkez binasının da CHP’li bir belediyenin sınırları içerisinde kiralanacağı belirtiliyor.

Mühürlenmişti

Zira İstanbul’daki bina AK Parti yönetimindeki Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlenmişti. İstanbul için yeni bir bina bulunduğu ama yerinin şimdilik gizli tutulduğu söyleniyor.

Baskı yapıldığı iddiası

Kaynaklar, baskıların kişiler nezdinde de devam ettiğini aktarıyor. Eski bir bakana, bir milletvekilinin damadına ekonomik baskılar yapıldığını iddiası örnek olarak konuşuluyor.