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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den çok konuşulacak Falcao açıklaması

Gaziantep ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Real Madrid başkanının kendisini Falcao transferi için tebrik ettiğini söyledi.

Hafta içi Real Madrid'e 6-0 kaybettikleri maçın ardından bugün deplasmanda Gaziantep'e konuk olacak olan Galatasaray'ın başkanı Mustafa Cengiz, bu akşam hak eden tarafın kazanmasını diledi.

Centilmence bir maç beklediğini söyleyen Mustafa Cengiz, takım içinde sıkıntı yaşandığı iddialarına da şu şekilde yanıt verdi: 

"Galatasaray dinamik bir yapı, şartlar değişebilir, her gün yenilenme olabilir. Teknik ekiple aramızda sorun var gibi gösterilebilir, Galatasaray'ı parçalamak isteyen rakipler olabilir, buna sadece gülüyoruz. Hocamızla her hafta beraberiz. Bunu sorun olarak görmüyoruz."

Falcao para için gelmedi

Radamel Falcao hakkında da konuşan Mustafa Cengiz, Kolombiyalı forvetin geldiğinden beri ölümüne defansa gidip top çıkarmaya çalıştığını belirtti. Cengiz, Falcao hakkındaki açıklamlarına şunları ekledi:

"Buraya para için gelmedi, çok yakın izledik. 8 buçuk milyon euro garanti, 9.5 milyonluk bonuslarla birlikte gelen 2 yıllık yeni sözleşmeyi reddeti Monaco'da. Öyle geldi."

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Perez bizi tebrik etti

"Florentino Perez bizi tebrik etti, neden tebrik ettin dediğimizde de 'biz Falcao'yu istedik, bize Galatasaray'a gideceğini söyledi' dedi. Atletico Madrid de Falcao'yu istemiş. Ancak o bizi tercih etti."

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