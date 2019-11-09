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Ünlü yazarın kocası adliyede intihar etmişti! Toprağa verildi

ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar eden yazar Seray Şahiner'in eşi İbrahim Özkan toprağa verildi. Ünlü yazar eşine veda etti.

ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın 7. katından atlayarak intihar eden yazar Seray Şahiner'in eşi İbrahim Özkan İstanbul'da toprağa verildi. İbrahim Özkan (35) için, Şişli Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.  Seray Şahiner, eşinin tabutunun başında başsağlığı dileklerini kabul etti. Şahiner tabutu öpüp uzun süre sarıldı. Öztürk'ün naaşı, toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. 

Ne olmuştu?

İbrahim Özkan (35), öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'nda 4. kattta bulunan İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına girdi. "Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılan Özkan, daha sonra 7. kata çıkarak Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne geldi. Görgü tanıklarından elde edilen bilgiye göre, bir süre duruşma listesini inceleyen Özkan daha sonra aşağı atladı. Adliyenin -3'üncü katındaki atrium alanına düşen İbrahim Özkan, adliyede yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Özkan hastanede yaşamını yitirdi. Olay adliyede çok büyük paniğe yol açtı. Olay anını gören bir kadın baygınlık geçirdi. Polis olay yerini bir süre güvenlik çemberinde tuttu.

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