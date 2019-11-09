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Cem Uzan Türkiye'ye dönüyor: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım

İki ay içinde Türkiye'ye döneceğini açıklayan Cem Uzan, "Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkıp güçlü bir demokratik seçenek yaratacağım" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Sabahattin Önkibar, Oda TV'de yayınlanan yazısında uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Cem Uzan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Uzan'ın gazetesinde Ankara temsilcisiydi

Görüşmeyi aktaran Önkibar, Cem Uzan'ın, "İki ay içinde ülkeme döneceğim. Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkıp güçlü bir demokratik seçenek yaratacağım." ifade kullandı. Bir dönem Star Gazetesi Ankara Temsilciliği görevini yürüttüğünü hatırlatan Önkibar, Uzan ile tanışıklığının bu döneme dayandığını söyleyerek şöyle konuştu:

Cem Uzan yakın geçmişin büyük iş adamı ve aynı zamanda medya patronuydu ki tanışıklığımız bir dönem Star'ın Ankara Temsilciliğini yapmamdan. Keza Cem Uzan Genç Partiyi kurup 2002 seçimlerinde rüzgâr estiren önemli bir siyasi figürdü.

"İki ay içinde döneceğim"

Sohbetin off the record (yazılmamak kaydıyla) ve on the record (yazılmak kaydıyla) olarak ikiye ayrıldığını belirten Önkibar, Uzan'ın ifadelerinden bazı başlıkları okurlarına aktardı:

İki ay içinde ülkeme döneceğim. Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkıp güçlü bir demokratik seçenek yaratacağım.

İktidara karşı onun üslubu ile mücadele edip demokratik bir çerçevede Türkiye'yi ayağa kaldıracağım. Bundan sonrada tek misyonum ve yaşama nedenim, ülkeme ve milletime hizmet.

Geçmişte olduğu gibi yine yolumu keserlerse hapse girmekten imtina etmem.

"Hiçbir sorun yok, dönüyorum ve aklanacağım"

Önkibar, Uzan'ın, yaşadığı yargısal sorunlar hakkında da şu ifadeyi kullandığını belirtti: Hiçbir sorun yok. Dönüyorum ve aklanacağım. Zaten milletimiz vicdanında bizi hiç mahkûm etmedi. Zira bize yapılanın siyasi ve emperyal operasyon olduğu çok net ve toplum bunun farkında.

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