HABER /  GÜNCEL

İzmir’de vahşet! İnşaata elleri ve ayakları bağlı ceset bulundu

İZMİR’in Bornova ilçesinde yer alan bir inşaatta, elleri ve ayakları bağlı şekilde bir ceset bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesindeki cami inşaatında bir kişinin hareketsiz yerde yattığını gören vatandaşlar hemen durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve 112 acil sağlık ekipleri, cami inşaatında işçi olduğu iddia edilen ve kimliği tespit edilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Elleri ve ayaklı bağlı şekilde cansız bedeni bulunan şahıs, otopsi yapılmak için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın intihar mı veya cinayet mi olduğunu belirlemek için soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol açıklamasına sert tepki
İlber Ortaylı çok sert çıktı tamamen cahil gelişmemiş beyin
YPG mensuplarına ait konvoy Güvenli Bölge'den geçti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den çok konuşulacak Falcao açıklaması
Davutoğlu kulisleri bomba! Genel merkezi CHP'li belediyede tutacaklar
İstanbul'un en yüksek binalarından birini Çinliler 594 milyon dolara satın aldı
ÖNCEKİ HABERLER
'Eşek şakası' itfaiyede bitti
Kayserispor'un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir tarihe geçti
Ünlü yazarın kocası adliyede intihar etmişti! Toprağa verildi
46 metrelik kebap saniyeler içinde tüketildi
Ticaret Bakanlığı duyurdu! "Taahhüdünüz bitti" aramaları mercek altında
10 Kasım şiirleri 2 kıtalık 4 kıtalık kısa 10 Kasım şiirleri
Yorumlar