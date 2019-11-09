Kayserispor'un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir tarihe geçti

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olup 2-1 kaybeden Kayserispor'un genç futbolcusu Emre Demir, Süper Lig tarihine geçti.

Karşılaşma 1-0 devam ederken 67. dakikada oyuna giren 15 yaşındaki Emre Demir takımına 1-1 beraberliği getiren golü attı. Emre attığı bu golle Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

Ancak Emre'nin bu golü takımının puan almasına yetmedi. 81'de ağları havalandıran Strancu, Gençlerbirliği'ne 3 puanı kazandırdı.

Süper Lig tarihinde en genç gol atan futbolcular; Enes Ünal: 16

Batuhan Karadeniz: 16

Serkan Bakan: 16

Kazım Nas: 16

Peki tarihe geçen Emre Demir kimdir?

Nisan 2014'te Kayserispor'da filiz lisansı çıkan Emre Demir, hızı ve yetenekli sol ayağı ile öne çıkıyor. Barcelona'nın altyapı tesisleri olan dünyaca ünlü La Masia'da denemeye alınacak genç oyuncu, beğenilmesi halinde Katalan ekibine transferi için görüşmelere başlanacak.

İspanya'ya gitmeden önce Başkan Erol Bedir, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Genel Menajer Ali Reşat Çağan, futbolcular, yöneticiler, takım arkadaşları ile vedalaştı.

Kayserispor, Emre Demir’i Mersin 1. Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milliye’den transfer ettikten sonra özel çalışmalar ile güçlenmesine ve tecrübe kazanmasına uğraş vermişti. Emre, küçük yaşına rağmen tecrübe kazanması için zaman zaman profesyonel takım ile idmanlara katılmıştı.

Kayserispor U14 takımında 10 numara mevkisinde forma giyen Emre Demir U14 takımıyla çıktığı 42 maçta attığı 46 golle dikkatleri üzerine çekti. Akademi Ligi U14 Türkiye Finalleri'nde 4 maça çıkan Emre 2 gol atma başarısı gösterdi.