Gaziantep Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri

Galatasaray Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı takım deplasmanda attığı iki golle 3 puan almayı başardı.

Şampiyonlar Liginde Real Madrid karşısında moralleri bozan Galatasaray Gaziantep deplasmanında kazanarak lige iyi bir dönüş yaptı.

Gaziantep FK ile Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Sarı-kırmızılı takımın gollerini 22. dakikada Ömer Bayram ve 42. dakikada Sofiane Feghouli attı.

Galatasaray'da Feghouli'nin 70. dakikadaki şutu ve 81. dakikadaki frikiği direkten döndü.

Bu sonucun ardından deplasmanda 3 maç sonra galip gelen Galatasaray puanını 19'a çıkardı. Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı. Galatasaray, milli aranın ardından Başakşehir'i konuk edecek. Gaziantep FK ise deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

GAZİANTEP GALATASARAY MAÇI ÖNEMLİ ANLARI

GAZİANTEP 0-2 GALATASARAY

MAÇ BİTTİ

90'Maçın sonuna 5 dakika ilave edildi.



Oyuncu Değişikliği88'Galatasaray'da Adem'in yerine Taylan Antalyalı oyuna giriyor. Taylan, Sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkıyor.

84'Gaziantep gole yaklaştı! Kenan'ın pasında Oğuz karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı geçemedi. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı da kalktı.



Oyuncu Değişikliği83'Gaziantep'te Kayode kenara geldi, Kenan oyundaOlarenwaju Kayode - Kenan Özer



81'DİREK! Feghouli'nin kullandığı frikikte top direkten döndü!

Sarı Kart80'Babel ceza alanına girerken yerde kaldı. Karar serbest vuruş. Djilobodji sarı kart gördüSarı Kart - Papy Djilobodji



78'Muslera ve Chibsah sakatlandı, tedavileri yapılıyor...



77'Güray'ın sağdan ortasında kale sahasına gelen topu Muslera çift yumrukla uzaklaştırırken yerde kaldı. Cüneyt Çakır faulü işaret etti.

67'Gaziantep'te Twumasi kenara geldi, Furkan Soyalp oyundaPatrick Twumasi - Furkan Soyalp



Oyuncu Değişikliği66'Galatasaray'da Ömer Bayram'ın yerine Seri oyundaÖmer Bayram - Jean Michaël Seri



64'Gaziantep hızlı hücumunda Diarra'yı sert bir faulle durduran Lemina sarı kart gördü



63'Ömer'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Kana Bıyık ön direkte topu karşıladı.



63'Galatasaray gole yaklaştı! Hızlı hücumda Feghouli ceza alanı sağında topla buluştu. Ortasında arka direkteki Babel'den önce Djilobodji son anda topa dokundu. Korner



59'İkinci yarıda Gaziantep'in etkili oyunu var. Galatasaray hücuma çıkmakta zorlanıyor





56'Gaziantep gole yaklaştı! Güray'ın ortasında Djilobodji'nin müsait durumdaki kafa vuruşu dışarı gitti.



52'Ceza alanı sağında Emre'den sıyrılan Oğuz sol ayağıyla sert vurdu, top yan ağlarda kaldı.



48'Güray sağdan köşe vuruşu kullandı, Muslera çıktı ve topu aldı.

Oyuncu Değişikliği46'Gaziantep'te Olkowski kenara geldi, Diarra oyunda

43'Soldan bindiren Emre'nin yerden ortasında Feghouli kale sahasından vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Deplasman Golü42'GOL! Feghouli attı! Galatasaray farkı ikiye çıkarıyorGol - Sofiane Feghouli



38'Solda sıfırdan içeri giren Emre'nin geriye doğru pasında Feghouli'nin vuruşu kaleci Günay'da kaldı.



36'Feghouli'nin pasında ceza alanında topla buluşan Adem'in dönerek vuruşunda top savunmadan döndü.



31'Gaziantep'in baskısı var bu bölümde. Çoğunlukla sol kanattan geliyor ev sahibi ekip. Galatasaray'da Luyindama ve Ahmet oldukça dikkatli bu pozisyonlarda

23'Gaizantep savunmasında Chibsah'dan seken topa Ömer çok sert vurdu ve topu köşeden ağlara gönderdi.



Deplasman Golü22'GOL! Ömer Bayram müthiş attı! Galatasaray öne geçiyor...Gol - Ömer Bayram



21'Ömer sağdan köşe vuruşu kullandı, Adem ön direkten aşırtmak istedi ancak savunmaya çarpan top yine kornere çıktı.



21'Babel'in sağdan ara pasında Feghouli ceza alanına sarktı ancak Oğuz son anda araya girdi.



18'Twumasi sağdan sıfıra indi, ortasında Kayode'ye gelen topu Ahmet dışarı yolladı.



16'Ömer ve Olkowski ayağa kalktı. Oyun devam ediyor.



15'Ömer Bayram ile Olkowski ceza alanı köşesinde çarpıştı ve yerde kaldı. Cüneyt Çakır sağlık görevlilerini hemen davet etti.

10'Andone için değişiklik işaret edildi. Sağ dizinde problem var Rumen golcünün



9'Galatasaray'da Adem Büyük ve Andone'nin sakatlıkları mevcut. Tedavileri yapılıyor...



Sarı Kart8'Dirseği Adem Büyük'ün yüzüne isabet eden Olkowski sarı kart gördü.Sarı Kart - Pawel Olkowski



6'Ahmet'in geri pasında Muslera, Kayode'nin yoğun baskısından sakin bir hareketle topu kurtardı ve arkadaşlarına yolladı.



2'Galatasaray, formasının göğüs kısmında siyah bant üzerine #YarınımızSensin etiketiyle maça çıkarak Atatürk'ü andı.



Maç Başladı1'Maç başladı! İki takıma da başarılar...

Gaziantep FK - Galatasaray 11'ler...

Gaziantep: Günay, Oğuz, Kana Biyik, Djilobodji, Morais, Jefferson, Twumasi, Chibsah, Diarra, Güray, Kayode

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre, Nzonzi, Lemina, Ömer, Feghouli, Andone, Adem