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Messi hat-trick yaptı Barça lider oldu

Anadolu Ajansı

Hat-trick yapan Lionel Messi, Barcelona'yı liderlik koltuğunda tuttu.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 4-1 yendi. Nou Camp Stadı'nda 71 bin taraftarın önünde oynanan karşılaşmada Barcelona, 23. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Konuk takım Celta Vigo, 42. dakikada Lucas Olaza ile beraberliği yakalasa da uzatmaların oynandığı 46. dakikada Messi'nin golüyle Barcelona devreyi 2-1 önde bitirdi.

Katalan takımının kaptanı Messi, 48. dakikada serbest vuruştan attığı golle skoru 3-1'e getirdi.

İkinci yarı rakibine üstünlük kuran Barcelona, 85. dakikada Sergio Busquets'in golüyle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Barcelona bu sonuçla puanını 25'e yükselterek averajla Real Madrid'in önünde liderlik koltuğundaki yerini korudu. Celta Vigo ise 9 puanla düşme hattının olduğu 18. sırada kaldı.

La Liga'nın 10. haftasında oynanması gereken Barcelona-Real Madrid karşılaşması, güvenlik sebebiyle 18 Aralık'a ertelendiğinden her iki takımın da birer maç eksiği bulunuyor.

Bu arada, A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ve Andorra ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağırılan milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta Vigo'da yedek bekledi.

Diğer yandan Messi, yaptığı hat-trick ile La Liga'daki toplam gol sayısını 8'e çıkartarak, gol krallığı yarışında Real Madrid'den Karim Benzema'nın (9 gol) ardından Gerard Moreno (Villarreal) ile 2. sırayı paylaştı. 

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