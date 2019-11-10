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Çağlar'lı Leicester City, Mesut'lu Arsenal'i devirdi

İngiltere Premier Lig 12'nci hafta mücadelesinde Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, kendi sahasında Arsenal'i 2-0 mağlup etti.

King Power Stadyumu'nda oynanan müsabakada ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda Arsenal'e karşı üstünlük kuran Leicester City, 68'de Jamie Vardy'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 75'de James Maddison'un fileleri sarsmasıyla farkı 2'ye çıkartan ev sahibi ekip, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, mücadeleye Leicester City formasıyla ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Leicester City puanını 26'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 2'nci sıraya yerleşti. Arsenal ise 17 puanla 6'ncı sırada kendisine yer buldu.

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