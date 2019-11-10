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Ozan Kabak'la Suat Serdar'ın golü Schalke'ye yetmedi

Bundesliga'da Ozan Kabak fırtınası sürüyor. Schalke, Ozan Kabak ve Suat Serdar'ın gol attığı maçta evinde Fortuna Düsseldorf ile 3-3 berabere kaldı.

Bundesliga'nın 11. haftasında Schalke, sahasında Fortuna Düsseldorf'u konuk etti. Schalke'de Ozan Kabak ile Suat Serdar mücadeleye ilk 11'de başladı. Geçen hafta Augsburg deplasmanında attığı golle takımına hayat veren Ozan Kabak bu haftayı da boş geçmedi.

Ozan'la Suat boş geçmedi
Genç yıldız Fortuna Düsseldorf karşısında takımının ikinci golünü kaydederken Schalke'nin üçüncü golü ise Suat Serdar'dan geldi. 3-3 sona eren maçta Schalke'nin diğer golü Caliguri'den geldi. Fortuna Düsseldorf'ta ise 62, 74 ve 85. dakikalarda sahneye çıkan Rouwen Hennings hat-trick yaptı.

Asist Kaan Ayhan'dan
Hennings'in son golünde asist Kaan Ayhan'dan geldi. 3-3'lük beraberliğin ardından iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Schalke 19 puana yükselirken Fortuna ise 11 puana ulaştı.

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