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Abdurrahman Dilipak'tan 10 Kasım'da tepki çekecek Atatürk yazısı!

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, kamuoyunda 'Atatürk'ü Koruma Kanunu' olarak bilinen Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'un kaldırılmasını isteyerek "Artık internet var. Latife hanımın mektuplarını yasaklayarak neyi saklayabilirsiniz ki! " dedi.

Dilipak, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde "Sevgi ve saygı, zorla mı?" başlıklı tepki çekecek bir yazı kaleme aldı.

Dilipak, yazısında Atatürk'ü Koruma Kanunu olarak bilinen Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'un kaldırılması gerektiğini söyledi.

Dilipak şu ifadeleri kullandı;

"Şimdi bir de “Yeşil Kemalistler”imiz çıktı. Kemalizme en büyük zararı anti Kemalistler değil bu “Yeşil Kemalistler” veriyor aslında. İşi daha da sulandırıyorlar. Ama tabii bu oportünizmin kimseye bir faydası yok! Müslümanlara da zarar veriyorlar. Keşke herkes kendisi olsa. Hakaret olmadan eleştiri için önce herkesin eteğindeki taşı dökmesi gerek. Artık internet var. Latife hanımın mektuplarını yasaklayarak neyi saklayabilirsiniz ki!

Koruma kanunu kalksın

Koruma kanunu kalksın ve anayasadaki, giriş ve bazı maddelerle ilgili “değiştirilemez” şartı kaldırılsın, önce şartlar eşitlensin ve hukuki bir zemin oluşturulsun. O zaman bu işten herkes kazançlı çıkar." 

Atatürk'ü Koruma Kanunu'u nedir?

1951 yılında çıkan kanun şu düzenlemeyi içeriyor: Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

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