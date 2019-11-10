Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı Nöbetteki polis gözyaşlarını tutamadı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Türkiye’nin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinlikler ve saygı duruşlarıyla anıldı. Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise adeta hayat tüm yurtta durdu.

Çok sayıda vatandaş, elinde bayraklarıyla anma töreni için Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na geldi.