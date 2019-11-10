Rusya'dan Esed'e ayar: Akıllanmadınız!

Beşar Esad’ın Anayasa Komitesi çalışmalarına inanmadığını söylemesi Rusya’da rahatsızlığa neden oldu. Moskova yönetimi “Siyasi sürece bağlıyız” açıklaması yaparken, Rus basını Esad’ı yeni çatışmaları körüklemekle suçladı.

Suriye rejiminin başı Beşar Esad’ın devlet televizyonuna verdiği mülakatta “Anayasa Komitesi’nin çalışmalarından pek umutlu değilim” şeklindeki açıklaması, Rusya’da tepkiyle karşılandı.

Röportajın ardından anayasa komitesi toplantılarında rejim yetkililerin süreci geciktirmeye dönük adımlar atması, Moskova’nın doğrudan Şam’ı hedef almasına neden oldu.

Şam akıllanmadı

Rus Dışişleri tarafından yapılan açıklamada Kremlin’in Anayasa Komitesi’nin yol haritasına bağlı olduğu bildirildi.

Rus basınında yer alan analizlerdeyse Esad’a Moskova’nın 2015’te savaş dahil olmasıyla koltuğunu koruyabildiği hatırlatılarak uyarılarda bulunuldu. Nezavisimaya gazetesinde yer alan haberde, 8 yıllık iç savaşa rağmen Esad rejiminin çatışmaları körüklemeye devam ettiği ve ‘akıllanmadığı’ yorumu yapıldı.

Şam hükümetinin Sünni nüfusun çoğunlukta olduğu bölgelerde İran destekli demografik değişim girişimlerini görmezden geldiğine dikkat çekilen haberde, rejime aşiretlere karşı stratejisini değiştirme çağrısı yapıldı. Yazıda, Rusya’nın çıkarlarının görmezden gelinmesi halinde Suriye krizinde yeni bir sayfa açılacağı kaydedildi.

TASS haber ajansı da yayınladığı bir analizde Suriye rejiminin, Anayasa Komitesi çalışmalarını yavaşlatmaya çalıştığına işaret etti. Zavtra gazetesine konuşan Rus Dışişleri’nin Suriye danışmanı Rami el-Şair ise Esad’ın açıklamalarının siyasi çözümü baltalamaya çalışan ABD’nin işine geldiğini söyledi. El-Şair, olası bir seçimde en fazla yüzde 20 oy alabilecek Esad’ın miadını doldurduğu kaydetti.