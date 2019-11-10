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Beşiktaş Başkanı Çebi, Ulu Önder Atatürk'ü anma törenine katıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü nedeniyle BJK Kabataş Vakfı Okulları'nda düzenlenen törene katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü nedeniyle BJK Kabataş Vakfı Okulları Çamlıca Kampüsü'nde anma töreni düzenlendi. Anma törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri Umut Şenol, Hakan Daltaban, BJK Kabataş Vakfı Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, BJK Kabataş Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri Aydın Us ve Erşan Ateş katıldı.

Tören, Mustafa Kemal Atatürk için saat 09.05'te yapılan saygı duruşuyla başladı. Törende bir konuşma yapan Başkan Çebi, ardından BJK Kabataş Vakfı Okulları öğrencilerinin hazırladığı anma programını izledi. Anma töreni, okulda yer alan Atatürk büstüne çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

ÇEBİ ÇİFTİNDEN ULU ÖNDER İÇİN SAYGI DURUŞU
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ile eşi Berna Çebi, okuldaki törenin ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti. Çebi çifti burada Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

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