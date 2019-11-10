HABER /  FENERBAHÇE

Ersun Yanal Zajc'ın kalemini kırdı! Ocak'ta yolcu

Fenerbahçe’de geçen sezonun devre arasında İtalyan ekibi Empoli’den gelen Miha Zajc gözden çıkarıldı.

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde takımda gidecekler ve kalacakların durumu yavaş yavaş netleşiyor. Son Kasımpaşa maçında Emre Belözoğlu ve Max Kruse gibi iki yaratıcı oyuncunun yokluğuna rağmen Sloven futbolcu Miha Zajc süre alamadı.

Taktik anlayışına uymuyor
Teknik direktör Ersun Yanal’ın sezon başından bu yana düşünmediği Zajc’ın Rus kulüplerine transferi son anda gerçekleşmeyince takımda kaldı. Yanal, 25 yaşındaki oyuncusunu taktik anlayışına uymadığı için düşünmüyor.

Zajc’ın yerine Tolga
Orta sahada hızlı oyun oynamayı isteyen deneyimli teknik adam, Zajc ile bunu başaramayacağını düşürüyor. Ayrıca Kasımpaşa maçı analizinde rakibin güçlü orta sahası karşısında Zajc’ın olması orta sahanını direncini düşürecekti. Bu nedenle Sloven yıldız yerine Tolga Ciğerci tercih edildi. 

Yollar ayrılacak
Geçen sezonun devre arasında İtalyan ekibi Empoli’den gelen Miha Zajc gözden çıkarıldı. Ocak ayında cazip bir teklif gelmesi halinde Zajc'la yollar ayrılacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Mesut'u soymaya çalışan hırsız hücresinde dayak yedi
Teröristler rahat durmuyor MSB YPG'nin son 24 saatteki taciz sayısını açıkladı
Rusya'dan Esed'e ayar: Akıllanmadınız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net açıklama: Satımı söz konusu değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Nur Çebi'ye tavsiye
Abdurrahman Dilipak'tan 10 Kasım'da tepki çekecek Atatürk yazısı!
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Bakan Pekcan açıkladı: Ticaret Bakanlığı "sahte yetkili servisler" için harekete geçti
Bakan Kurum talimat verdi! Hurda gemilerden ekonomiye önemli katkı
Fenerbahçe, Dolmabahçe Sarayı açıklarındaki törenle Atatürk'ü andı
Ekrem İmamoğlu 10 Kasım anısına kendi sesinden şiir okudu
Tesbih namazına nasıl niyet edilir kaç rekat nasıl kılınır
Yorumlar 1 yorum