Ersun Yanal Zajc'ın kalemini kırdı! Ocak'ta yolcu

Fenerbahçe’de geçen sezonun devre arasında İtalyan ekibi Empoli’den gelen Miha Zajc gözden çıkarıldı.

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde takımda gidecekler ve kalacakların durumu yavaş yavaş netleşiyor. Son Kasımpaşa maçında Emre Belözoğlu ve Max Kruse gibi iki yaratıcı oyuncunun yokluğuna rağmen Sloven futbolcu Miha Zajc süre alamadı.

Taktik anlayışına uymuyor

Teknik direktör Ersun Yanal’ın sezon başından bu yana düşünmediği Zajc’ın Rus kulüplerine transferi son anda gerçekleşmeyince takımda kaldı. Yanal, 25 yaşındaki oyuncusunu taktik anlayışına uymadığı için düşünmüyor.

Zajc’ın yerine Tolga

Orta sahada hızlı oyun oynamayı isteyen deneyimli teknik adam, Zajc ile bunu başaramayacağını düşürüyor. Ayrıca Kasımpaşa maçı analizinde rakibin güçlü orta sahası karşısında Zajc’ın olması orta sahanını direncini düşürecekti. Bu nedenle Sloven yıldız yerine Tolga Ciğerci tercih edildi.

Yollar ayrılacak

Geçen sezonun devre arasında İtalyan ekibi Empoli’den gelen Miha Zajc gözden çıkarıldı. Ocak ayında cazip bir teklif gelmesi halinde Zajc'la yollar ayrılacak.