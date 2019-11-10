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Nouma'nın 'Gazoz olma efsane ol' paylaşımına Babel'den olay yanıt

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Pascal Nouma, Galatasaraylı Babel'e tepki gösterdi. Babel de Nouma'ya anında yanıt verdi.

Ryan Babel ve Pascal Nouma arasında Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı maçta başlayan gerilim, son paylaşımla oldukça arttı. İkisi arasındaki tartışma, Ryan Babel'in attığı son tweet ile iyice alevlendi.

Twitter hesabından ilk olarak, "Günaydın, pamuk şeker bugün bir şey yazmamış mı?" şeklinde paylaşım yapan Nouma, ardından Instagram hesabından da bir paylaşım yaptı.

''Gazoz olma efsane ol"
Fransız eski futbolcu, "Camialar kalıcıdır, iz bırakmak, efsane olmak istiyorsan formasını giydiğin, ekmeğini yediğin takıma saygılı olmalısın. Bugün Beşiktaş'ta oynarsın, yarın Fenerbahçe, Galatasaray veya Real Madrid'de, bu senin tercihindir. Profesyonelsen gereğini yapmalısın, yapmazsan bugün olduğu gibi rezil olursun. Gazoz olma efsane ol" dedi.



''Artık gündemde kalmanın zor olduğunu biliyorum''
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, kendisi hakkında 'pamuk şekeri' paylaşımında bulunan Pascal Nouma'ya cevap verdi. Babel, Nouma için ''Sakinleş dostum... Artık gündemde kalmanın zor olduğunu biliyorum.'' sözlerini kullandı.



Hollandalı futbolcu, paylaşımında Nouma'nın Survivor'a katıldığı dönemden bir fotoğrafı kullandı.

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