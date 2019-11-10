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Ekrem İmamoğlu Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okuttu

10 Kasım'da İstanbul'da çeşitli anma törenlerine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önce cemevini ziyaret etti sonrasında Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’nde Mevlid-i Şerif okuttu. İmamoğlu'nun son adresi Dolmabahçe Sarayı oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'nci ölüm yıl dönümü dolayısı ile bir dizi etkinliğe katıldı.

Cemevinde anma töreni
İmamoğlu, önce Taksim Meydanı'ndaki Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sundu, sonra Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndaki anma etkinliğine katıldı. İmamoğlu'nun bir sonraki adresi ise Karacaahmet Cemevi oldu.

Burada alevi vatandaşlarla görüşen İmamoğlu, onların sorunlarını da kısa kısa dinledi.

Mevlit okuttu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son durağı olan Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’nde de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için Mevlid-i Şerif okuttu. Mevlidin ardından Dolmabahçe Sarayı’na geçen İmamoğlu, ziyaretlerini Twitter hesabından da canlı olarak aktardı.

"Onu korumak en büyük görev"
Paylaşımına bir de not düşen İmamoğlu, "Bu ülkenin insanları değerlerini, maneviyatını ve birbirini çok seviyor; bunu korumak en büyük görev." dedi.

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