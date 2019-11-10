HABER /  AK PARTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fidan çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım'da "Milli Ağaçlandırma Günü" ile ilgili destek çağrısında bulundu. Erdoğan, yeşil bir Türkiye için ağaçlandırma kampanyasına güçlü destek istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım ’Milli Ağaçlandırma Günü’ ile ilgili yaptığı açıklamada, 2023 noktada 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak için halkın desteğini beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ’11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ ile ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunarak, "Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettiğimiz 11 Kasımda, 81 ilimizde 2023 noktada 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Camideki cinayette tüyler ürperten ifade
Beşiktaş Denizlispor maçı golleri ve geniş özeti
Özgür Özel'e Manisa'da liste şoku!
İzmir Bakırçay Üniversitesinde devamsızlık tutuklaması
Beyaz Saray'dan Türkiye'ye yaptırım tehtidi
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı İran'dan açıklama geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir Ankaragücü maçı golleri ve geniş özeti
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Trabzonspor Alanyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Göztepe Yeni Malatyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Fatih'te siyanürle intiharda yeni gelişme! Üvey kardeşler dilekçe göndermişler
Masterchef'ten elenen Eda veda mesajında Mehmet şefe teşekkür etmedi
Yorumlar