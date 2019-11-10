Beşiktaş Denizlispor maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşı karşıya geldiği Denizlispor'u sakatlıktan dönen yıldızı Kevin N'Koudou'nun golüyle 1-0 mağlup etti ve son 5 lig maçında 4 galibiyet almayı başardı.

Ayrıntılar geliyor...

Beşiktaş: 1 - 0 :Denizlispor

70' GOOOLL!! Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou ile öne geçti! Adem Ljajic'in pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Georges-Kevin N'Koudou topu sol tarafına doğru çekerek yerden sert vurdu ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu.

Stat: Vodafone Park

Hakem: Özgür Yankaya

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Burak

Yukatel Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Sacket, Aissati, Olcay Şahan, Barrow, Rodallega