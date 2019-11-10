Özgür Özel'e Manisa'da liste şoku!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçim bölgesi Manisa'da delege seçimlerine müdahale etmek isteyince delegenin tepkisi sert oldu. Özel'in liste başı olduğu delege seçimlerini Musa Semih Balaban'ın listesi 22 oy farkıyla kazandı.

CHP'de il ve ilçe başkanlığı seçimleri öncesi delege seçimleri yapılıyor. Manisa'daki seçimlerde mevcut il başkanına karşı eski il başkanını desteklediğini açıklayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kendi seçim bölgesinden delege seçilemedi.

CHP'liler Manisa'da aralık ayında yapılacak il ve ilçe kongreleri öncesi delege seçimleri için sandık başına gitti. Mevcut İl Başkanı Musa Semih Balaban'a karşı eski il başkanını destekleyen Özgür Özel, Balaban'ın listesine karşı mavi listeyle çıktı. Kendisinin de liste başı olduğu delege seçimlerinde Özel'in listesi 22 farkla kaybetti.

Özel kendi mahallesinde kaybetti

Sabah saatlerinde başlayan seçimlerde İl Başkanı Musa Semih Balaban'ın listesi alfabetik şekilde sıralanırken mavi listede Özgür Özel'in ismi ilk sırada yer aldı. Seçimlerde Balaban'ın listesi 124 oy alırken Özel'in listesi ise 102 oyda kaldı. Böylelikle Özel kendi seçim bölgesindeki seçimleri önemli sayılabilecek bir oy farkıyla kaybetmiş oldu.

Özel ile mevcut il teşkilatı arasında bir süredir bir takım sorunların yaşandığı ileri sürüldü.