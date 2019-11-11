Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı: Avrupa'da bizden kötü lig yok

Türk futbolunun günden güne kötüye gittiğini anlatan Rıdvan Dilmen, "Keyifsiz bir hafta sonu oldu benim için. İşkence gibiydi. İddia ediyorum Avrupa'da bizden kötü lig yok." ifadelerini kullandı.

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 11. hafta perdesinin kapanmasının ardından haftayı değerlendirdi.

''Başakşehir hala şampiyonluk adayım''

"İlk 8 takımın 6'sı bu haftayı kayıpsız geçti.'' Dilmen, ''Malatya, Alanya berabere kaldılar. Ona rağmen kopma yok. Beşiktaş 3'te 3 yaptı, Sivas yine son 3 maçı kazandı. Alanya, son 3 maçta 2 puan aldı. Fenerbahçe vasat oynayıp kazandı. Trabzonspor şartlar kötüydü iyi maç oynamadı. Başakşehir hala şampiyonluk adayım. Galatasaray da istediğini aldı. Denizlispor son maçlara göre daha iyiydi. Bugün fena oynamadılar. İlk 8 takım birbirine yakınken altlar biraz sıkıntılı. Gaziantep kazansa Galatasaray'ın önüne geçiyordu" ifadelerini kullandı.

''Avrupa'da bizden kötü lig yok''

Dilmen, ''Hakemlerimizin yeteneğini tartışırız ama her geçen gün, atamalarla da, algıyla da görebiliyoruz, futbolumuz her geçen gün daha güvensiz ve kötüye gidiyor. Keyifsiz bir hafta sonu, benim için işkence gibiydi. 8. haftadan başlayan ve bu yıl da zirveye çıkan olağanüstü işler var. Avrupa'da bizden kötü lig yok. Türk futbolu 30 yıldır kötü yönetiliyor. Üzülüyorum, çok üzülüyorum. Allah bana yorumculuğumda inanmadığım bir şeyi söyletmesin, Rabbime duam o." şeklinde konuştu.