HABER /  DÜNYA

ABD Genelkurmay Başkanı açıkladı! Suriye'de 500 ila 600 asker bırakacaklar

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, ''ABD'nin Suriye'de bırakacağı asker sayısının binden az olacağı kesin, belki 500 ya da 600 olur.'' ifadelerini kullandı.

Milley, ABC televizyonuna, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin DEAŞ ile mücadeleyi devam ettirmek için Suriye'de asker bulundurmaya devam edeceğini belirten Milley, ''Sayının binden az olacağı kesin, belki 500 ya da 600 olur.'' dedi.

"Örgüt yeniden canlanabilir"

Milley, DEAŞ'a yönelik baskının devam ettirilmemesi durumunda, örgütün yeniden canlanabileceğini ifade etti.

''Yeni DEAŞ lideri hakkında önemli ölçüde bilgi sahibiyiz''

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesinin, örgüt üzerinde ''yıkıcı'' bir etki bıraktığını belirten Milley, örgütün yeni lideri hakkında önemli ölçüde bilgi sahibi olduklarını, fırsatı bulunduğunda onu da ele geçireceklerini söyledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Elindeki plastik şişelerle yaşamak zorunda yoksa kendine zarar veriyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yeni parti kuruluyor! Hedefleri yüzde 13
Bolivya fena karıştı! Başkan görevini bıraktı
Özgür Özel'e Manisa'da liste şoku!
Camideki cinayette tüyler ürperten ifade
Rum liderden haddini aşan Türkiye talebi
Beşiktaş Denizlispor maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ HABERLER
Tayfun Bayındır: Galatasaray seçime gidiyor
Batman'da askeri araç devrildi çok sayıda yaralı var
Lüks araç seyir halindeyken alev alev yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı İran'dan açıklama geldi
İzmir Bakırçay Üniversitesinde devamsızlık tutuklaması
Yasak Elma'yı karıştıran göğüs ucu! Dekolteler seyirciyi bezdirdi
Yorumlar 1 yorum