ABD Genelkurmay Başkanı açıkladı! Suriye'de 500 ila 600 asker bırakacaklar

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, ''ABD'nin Suriye'de bırakacağı asker sayısının binden az olacağı kesin, belki 500 ya da 600 olur.'' ifadelerini kullandı.

Milley, ABC televizyonuna, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin DEAŞ ile mücadeleyi devam ettirmek için Suriye'de asker bulundurmaya devam edeceğini belirten Milley, ''Sayının binden az olacağı kesin, belki 500 ya da 600 olur.'' dedi.

"Örgüt yeniden canlanabilir"

Milley, DEAŞ'a yönelik baskının devam ettirilmemesi durumunda, örgütün yeniden canlanabileceğini ifade etti.

''Yeni DEAŞ lideri hakkında önemli ölçüde bilgi sahibiyiz''

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesinin, örgüt üzerinde ''yıkıcı'' bir etki bıraktığını belirten Milley, örgütün yeni lideri hakkında önemli ölçüde bilgi sahibi olduklarını, fırsatı bulunduğunda onu da ele geçireceklerini söyledi.