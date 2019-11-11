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Yetkin'in iddiası çok konuşulur! Trump Erdoğan'ın 'YPG' isteğini geri çevirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi Murat Yetkin çok tartışılcak bir iddia ortaya attı. Yetkin, Erdoğan'ın YPG'ye desteğin çekilmesini isteyeceğini ancak Trump'ın talebi geri çevirebileceğini belirtti.

Yetkin, "Çünkü ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’da geliştirilen yeni bir askeri harekat modelinin ilk uygulaması Suriye’de ve YPG üzerinden yapılıyor." ifadelerini kullandı. 

Yetkin'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Trump bu talebi geri çevirebilir"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’da Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmedeki taleplerinden birisi de Suriye’de PKK’nın uzantısı YPG ile işbirliğini sonlandırması olacak. Oysa yeni ortaya çıkan bilgiler, Trump’ın bu talebi geri çevirebileceğini, en azından yeni bir oyalama sürecine girip YPG’ye desteği sürdürebileceğini gösteriyor.

"Suriye’deki birlikleri çekmekten vazgeçmesi..."

Zaten 16 Ekim’de Erdoğan’ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile YPG’nin sınırın 120 km’lik bölümünde 32 km geri çekileceği anlaşmasına varması ardından Trump’ın petrol bölgelerini tutmak için Suriye’deki birlikleri çekmekten vazgeçmesi bunu gösteriyor.

Görünüşte bunun amacı petrol bölgelerinin IŞİD’in ve Suriye hükümetinin eline geçmesini önlemek. Oysa Haseki-Kamışlı hattında yoğunlaşan petrol yatakları aynı zamanda Kürt nüfusun ve ABD destekli PKK kontrolünün bulunduğu yerler.

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