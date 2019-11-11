Fenerbahçe Pedro ve Matuidi'nin peşinde! İtalyanlar bombayı patlattı

Chelsea'den ayrılmak istiyor: 32 yaşındaki İspanyol sağ kanat Pedro, sol kanatta ve forvet arkasında da forma giyebiliyor. Maviler’de fazla forma şansı bulamayan bu oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İngiliz devinden ayrılmak isteyen Pedro ile Fenerbahçe’nin kurmaylarının görüştüğü, iki tarafın da transfer için istekli olduğu vurgulandı. Her iki ayağını da kullanan Pedro’yu Chelsea, Barcelona’dan 2015’te transfer etmişti.