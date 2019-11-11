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Doğu Perinçek bombayı patlattı: Atatürkçü örgütlerde sözde Atatürkçüler var

'Cumhuriyetçi ve Atatürkçü örgütlerde sözde Atatürkçülerin olduğunu' öne süren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Bunlar, 15-16 Temmuzda ABD Gladyosuna, FETÖ Darbesine karşı tavır alamıyorlar" diye yazdı.

Doğu Perinçek, Aydınlık gazetesinde yayınlanan köşe yazısında 'cumhuriyeti savunanların FETÖ darbesine karşı da tavır almaları gerektiğini' belirtti.

Cumhuriyetçi örgütlerde 'sözde Atatürkçüler' olduğunu iddia eden Perinçek, "Diyelim o gece tavır almak zordu, bugün de tavır alamıyorlar" dedi.

Perinçek'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Cumhuriyetçi örgütlerde, Atatürkçü örgütlerde sözde Atatürkçülerimiz var. Bunlar, 15-16 Temmuzda ABD Gladyosuna, FETÖ Darbesine karşı tavır alamıyorlar. Diyelim o gece tavır almak zordu, bugün de tavır alamıyorlar. Ama Sakarya Savaşı üzerine nutuk atmak gerekse, hepimizin önüne fırlıyorlar.

Oysa Sakarya Savaşında ve 15-16 Temmuz darbesinin bastırılmasında, aynı görev yapıldı. Her iki savaş da, Ankara’yı kurtarmıştır.

"ABD güdümlü hükümet kurulacaktı"

1921 yılı Eylül ayında Sakarya’da emperyalistlerin üzerimize sürdüğü orduları durduramasaydık, Ankara düşmanın eline geçecekti. FETÖ Gladyosunun 15-16 Temmuz 2016 Darbesini bastırmasaydık, Ankara’da ABD güdümlü hükümet kurulacaktı. Peki Atatürkçü olduğunu söyleyen kimileri, 15-16 Temmuz mevzisinde bulunmaktan niçin kaçınıyorlar? Çünkü 15-16 Temmuzda Tayyip Erdoğan ile aynı mevzidesiniz. O mevzide Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapamazsınız, karşınızda ABD emperyalizminin FETÖ Gladyosu ve PKK/HDP var. 

"Vatan Partisi Erdoğan ile aynı gemide"

Perinçek ayrıca, partisinin Tayyip Erdoğan yönetimiyle 'aynı gemide olduğunu' yineleyerek, "Bugün Sakarya Savaşı cephesinde olmak, 15-16 Temmuz mevzisinde olmaktır" ifadelerini kullandı. Bugün Sakarya Savaşı cephesinde olmak, 15-16 Temmuz mevzisinde, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Soçi Mutabakatı mevzisinde olmaktır.

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