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Ünlü profesörün çantasında kadın kolu bulundu! Her şeyi itiraf etti

RUSYA'da ünlü tarih profesörü işlediği cinayetle ülkenin gündemine oturdu. İçinde kadın kolu bulunan bir sırt çantası ile gözaltına alınan Oleg Sokolov, polis sorgusunda sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti.

BBC'de yer alan haber göre; 63 yaşındaki Sokolov, sarhoş bir şekilde vücut parçalarından kurtulmak isterken nehre düştü.

Olayı soruşturmaya başlayan St Petersburg polisi, Sokolov'un dairesinde vücut bütünlüğü bozulmuş bir kadın cesedine ulaştı.

24 yaşındaki Anastasia Yeshchenko'ya ait olduğu anlaşılan cesedin, kafa bölümü de vücuttan ayrılmıştı.

AFP haber ajansına konuşan Sokolov'un avukatı, pişmanlık yaşayan müvekkilinin "suçunu kabul ettiğini" ve polisle işbirliği yaptığını söyledi.

Sokolov'un, tartışma sonucu öldürdüğünü söylediği öğrenci sevgilisinin kafasını, kollarını ve ayaklarını testereyle vücudundan ayırdığını itiraf ettiği de bildiriliyor.

Sokolov Fransa şeref nişanı sahibiydi 

Ünlü tarihçinin cesetten kurtulduktan sonra, Napalyon kılığında, kendi hayatına son vermeyi planladığını söylediği belirtiliyor.

Fransız İmparatoru Napolyon konusunda uzman olan Oleg Sokolov'a Fransa Şeref Nişanı da verilmişti.

Öldürdükten sonra parçalamış 

Rus gazeteleri, 24 yaşındaki kadının, vücut bütünlüğünün silahla öldürüldükten sonra bozulduğunu yazdı.

Anastasia Yeshchenko'nun Fransız tarihi eğitimi aldığı ve Profesör Sokolov ile akademik çalışmalarda yer aldığı da kaydediliyor.

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