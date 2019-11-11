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Kapının önüne konulan Belhanda'ya yeni teklif

Galatasaray'da taraftara küfür ettiği için gözden çıkarılan Belhanda için, Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr’ın yeniden devreye girdiği iddia edildi.

Galatasaray’da devre arasında satılması planlanan Belhanda için, Suudi Arabistan Kulübü Al Nassr’ın yeniden devreye girdiği iddia edildi. Suudiler geçen sezon başında da bu oyuncuya talip olmuştu.

İstenen rakam 10 milyon euro
Al Nassr’ın nasıl bir teklifle geleceği bilinmezken, sarı-kırmızılıların 10 milyon euroluk bir satış planladığı belirtildi. Daha önce Suudi Arabistan’a gitme fikrine soğuk bakan 29 yaşındaki futbolcunun bu kez nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor. Belhanda’nın gitmek istememesi durumunda planlar altüst olacak.

Taraftara küfür etmişti
Bilindiği gibi Belhanda, İstanbul'da oynanan maçta oyundan alınırken taraftarlar tarafından ıslıklanınca tribünlere karşı küfür etmişti.

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