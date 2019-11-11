Ronaldo'ya Sarri şoku! Yüzüne bakmadan terk etti
İtalya Serie A'da Juventus, Milan'ı Dybala'nın attığı golle 1-0 mağlup ederken 55. dakikada oyundan çıkan Ronaldoise, Juventus'ta krize sebep oldu.
Serie A'nın dev ekiplerinden Juventus'ta, Cristiano Ronaldo ve teknik direktör Maurizio Sarri arasında Lokomotiv Moskova maçında patlak veren kriz büyüyerek devam ediyor.
''Riske etmedim ve oyundan aldım": Lokomotiv Moskova maçının 82. dakikasında oyundan alınan Ronaldo, Sarri'ye tepki göstermiş ve Sarri de maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Ronaldo dizinden problem yaşamıştı. Kızgındı ve durumu iyiye gitmiyordu. Gergindi. Riske etmedim ve oyundan aldım" ifadelerini kullanmıştı.
Douglas Costa ve Dybala golleri attı: Lokomotiv Moskova maçında Ronaldo'nun yerine giren Douglas Costa galibiyeti getirirken, yine Milan karşısında Ronaldo'nun yerine giren bir başka isim Dybala da galibiyet golünü atan isim oldu.
55'te oyundan çıktı soyunma odasına gitti: Milan karşısında 55. dakikada oyundan çıkan Portekizli yıldız, direkt olarak soyunma odasının yolunu tutmuştu. Sky Italia'nın verdiği iddiaya göre ise Ronaldo, maçın tamamlanmasını beklemeden stadyumdan ayrılarak evinin yolunu tuttu.