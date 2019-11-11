CHP'de yüksek gerilim! Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu'na bunları söylemiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın tartışılan kitabı için tepki gösteren Canan Kaftancıoğlu'na, "Kitabın reklamını yapmış oldun, sayende daha çok okunacak" dediği ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçimlerdeki kampanya direktörü Necati Özkan’ın, seçim sürecini anlattığı “Kahramanın Yolculuğu” isimli kitap, CHP’yi karıştırdı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Özkan'ı kendi reklamını yapmak ve il teşkilatının emeğini görmezden gelmekle suçladı.

İmamoğlu da Kaftancıoğlu'nu eleştirmişti

İmamoğlu da Kaftancıoğlu'nu eleştirirek "Ben partimi ya da partili kimlikleri etkileyecek bir konuşmayı ne basın önünde yaparım, ne de tweet atarım" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu-Özkan gerilimine ilişkin sessizliğini bir hafta sonra bozdu.

"Kitabın reklamını yapmış oldun"

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Kılıçdaroğlu'nun tartışmaya ilişkin açıklamalarını bugünkü köşesine taşıdı. Kılıçdaroğlu'nun "Bazı aktörler başarıyı sadece kendi pencerelerinden görebilirler. Bunlar olur" dediğini aktaran Zeyrek, "Kılıçdaroğlu'nun kitabı okumadığını ama Kaftancıoğlu'na da 'Twitter mesajına gerek yoktu, kitabın reklamını yapmış oldun, sayende daha çok okunacak' dediğini öğrendim" diye yazdı.

Zeyrek ayrıca, köşesinde Kılıçdaroğlu'nun tartışmaya girmeyi ve tartışmanın uzatılmasını doğru bulmadığını söylediğini aktardı.

Kaftancıoğlu'nun tepkisi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerel seçim sürecinde kampanya direktörlüğünü yapan Necati Özkan’a sert bir tepki göstermişti. Kaftancıoğlu, twitter mesajında Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle Genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir" demişti.