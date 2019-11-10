Ekrem İmamoğlu önce cemevine gitti ardından Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okuttu
10 Kasım'da İstanbul'da çeşitli anma törenlerine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önce cemevini ziyaret etti sonrasında Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’nde Mevlid-i Şerif okuttu. İmamoğlu'nun son adresi Dolmabahçe Sarayı oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'nci ölüm yıl dönümü dolayısı ile bir dizi etkinliğe katıldı.
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Cemevinde anma töreni
İmamoğlu, önce Taksim Meydanı'ndaki Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sundu, sonra Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndaki anma etkinliğine katıldı. İmamoğlu'nun bir sonraki adresi ise Karacaahmet Cemevi oldu.
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Burada alevi vatandaşlarla görüşen İmamoğlu, onların sorunlarını da kısa kısa dinledi.
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Mevlit okuttu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son durağı olan Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’nde de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için Mevlid-i Şerif okuttu.
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