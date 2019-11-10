Ekrem İmamoğlu önce cemevine gitti ardından Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okuttu

Cemevinde anma töreni

İmamoğlu, önce Taksim Meydanı'ndaki Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sundu, sonra Cemal Reşit Rey Konser Salonu’ndaki anma etkinliğine katıldı. İmamoğlu'nun bir sonraki adresi ise Karacaahmet Cemevi oldu.