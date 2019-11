Balkabağı nasıl kolay soyulur kesmeden önce bunu yapın!

Balkabağı en kolay nasıl soyulur diye merak edenler için püf noktalarını derledik. Kış lezzetlerinin başında gelen balkabağını kolay ve pratik şekilde kesmek için balkabağını kesmeden önce fırında ısıtmanızı öneririz.

Balkabağını sevmeyen yok. Kimi çorbasını kimi tatlısını. Kış deyince akla gelen ilk lezzetlerden olan balkabağını kesmek ve soymak biraz marifet ister. Zira kalın kabukları ve sert yapısıyla balkabağını soymak ve parçalamak oldukça zor. Ancak her zorluğun bir kolaylığı var deyip balkabağı nasıl kolay soyulur sorusuna püf noktalarıyla yanıt bulduk. Artık balkabağı alırken önceden dilimlenmiş ve vitamini kaçmış olanlarını tercih etmenize gerek yok. internethaber.com olarak balkabağının en kolay soyuluş şeklini sizler için araştırdık. Balkabağının faydaları ile balkabağı çorbası tarifinin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki balkabağı nasıl kolay soyulur? İşte balkabağı soymanın püf noktaları!

Balkabağını kolay soymak için fırına koyun

Balkabağını fırına koyarak soymak en pratik yöntem. Bunun için öncelikle balkabağının üzerine çatal yardımıyla delikler açın. Bu sayede kalın kabuklarına karşın balkabağının içine hava ve ısı dolabilir. Bunun sonrasında balkabağını 1 dakika süre içerisinde mikrodalga veya normal fırında ısıtınız. Isı deliklerden içeri geçerek kabuğun yumuşamasını sağlayacaktır. Bu hareket sonrasında balkabağınızı rahatlıkla kesebileceksiniz.

Balkabağının iyisi nasıl anlaşılır?

Balbakağının iyisi hangisidir diye merak ediyorsanız yanıtı da burada. Balkabağını seçerken turuncu bir renk olmasına özen gösteriniz. Bu renk doğal ve taze olduğuna işarettir.

Balkabağını iyi pişirmek için...

Balkabağını soymak için öncelikle yapmanız gereken şey, balkabağını iyice temizlemek olmalı. Bunun dışında dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan biri de çok fazla kesmemenizden geçiyor. Çok fazla kesilen bal kabağının içerisindeki vitamin ziyan olmuş oluyor. Bu nedenle bal kabağını çok fazla kesmemeye özen gösterin.

Balkabağının faydaları

Kış aylarında metabolizmanın yavaşlamasıyla birlikte vücut direnci azalmakta ve enfeksiyonlara daha açık hale gelmektedir. Soğuk havalardan cilt sağlığı da kendi payına düşeni alır; daha çok kurur, rengini ve pırıltısını kaybeder. Halsizlik ve yorgunluk şikayetleri de tam olarak bu dönem artar. Vücudunuzda bu değişikleri gözlemlemeye başladıysanız günlük beslenme listenize bal kabağını ekleme vakti gelmiş demektir. Süper besin olarak adlandırılan bal kabağının faydaları şu şekilde sıralanabilir:

-Yüksek oranda alfa ve beta karoten içerir. Bu karatenodiler antioksidan özellikleri nedeniyle savunma sisteminin en büyük yardımcılarındandır.

-Güçlü bir A vitamini kaynağıdır ve içeriğindeki zeaksantin isimli karotenoid ile göz sağlığının korunmasına yardımcı olur.

-C vitamini bakımından zengindir. C vitamini vücudu mikroplara, patojenlere karşı savunan beyaz kan hücrelerinin üretimini uyararak vücut savunmasına destek olur. 1 porsiyon Balkabağı (100 gr) yetişkin bir bireyin günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 35’ini karşılar.

-İyi bir lif kaynağı olan bal kabağı, hem kalp hem de bağırsak sağlığı açısından büyük önem taşır. Yarım fincan bal kabağı 3 gramın üzerinde lif içerir. Yüksek oranda lif tüketimi kolesterol seviyesinin düşmesine dolayısıyla kalp sağlığının korunmasında; bağırsak hareketliliğinin düzenlenmesi ile de kolon kanseri riskinde azalmada büyük bir role sahiptir. Lif tüketiminin artması ile tokluk süresi uzar.

-Cildinizin yaz aylarındaki gibi ışıldamasında büyük bir destekçidir. İçeriğinde yüksek miktarda bulunan karotenoidler diyet yağı ile birlikte tüketildiğinde ciltte pigmentasyona neden olduğu için cildin daha canlı görünmesini sağlar.

-C vitamini ile kolajen üretimini destekleyerek cildin daha genç görünmesine yardımcı olur.

-Sağlığa sayısız faydası bulunan Omega 3’ün bal kabağında da mevcut olduğu unutulmamalıdır.

-İçeriğindeki kalsiyum, manganez, magnezyum, bakır, demir ve fosfor ile kemik dokularındaki hasarın iyileştirilmesine, kemik gelişimine destek olur.

- Potasyum bakımından da oldukça zengin olan bu süper besin kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur. Potasyum; kan damarları ve arterlerin gevşemesini sağladığı için kalpteki stres azalır ve kan basıncı düşer. Ayrıca potasyum; hücre ve dokulardaki sıvı dengesinin düzenlemesini de sağlar.

- B1, B3, B6, Pantotenik asit gibi birçok vitamini; folik asit, fosfor, demir gibi minerali yapısında bulunduran bal kabağına bu kış beslenmenizde mutlaka yer açın. İçeriğindeki vitamin-minerallerle hem bağışıklık sisteminizi güçlendirin, hem metabolizmanızı hızlandırın hem de sağlıklı bir cilde sahip olun.

Balkabağı çorbası nasıl yapılır en pratik balkabağı çorbası tarifi

Kış aylarında sağlık kalkanı olarak kullanabileceğiniz balkabağı çorbası tarifini de sizler için derledik.

Balkabağı çorbası için gerekli malzemeler şunlar: 400 gr balkabağı, 1 adet soğan, 1 adet havuç, 2 adet patates, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber, pul biber, zencefil, zencefil, isteğe göre zerdeçal veya adaçayı yaprağı.

Balkabağı çorbası hazırlanışı ise şöyle;

Balkabağı, havuç, patates ve soğanı minik küpler şeklinde doğrayın. Hazırlandığınız sebzeleri çorba tencerenizde zeytinyağı ile 2 dakika kadar soteleyin. Ardından üzerlerine su ekleyin ve sebzeler yumuşayana kadar haşlayın. Son olarak tuz ve baharatlarını de ekleyerek ocağı kapatın ve biraz dinlenmesi için kenara alın. Çorbayı bir blender yardımıyla çekin ve pürüzsüz bir kıvama getirin.