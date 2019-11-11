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Almanya seçiminde bir ilk! Türk Belit Onay büyükşehir belediye başkanı seçildi

İnternet Haber

ALMANYA'da Hannover büyükşehir belediye başkanlığını kazanan Belit Onay bir ilki gerçekleştirdi. Belit Onay, İstanbul'dan göç eden bir ailenin çocuğu.

Hannover Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Yeşiller Partisi'nin adayı Belit Onay, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) desteklediği bağımsız aday Eckhard Scholz'u geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı.

Yüzde 52,9 ile kazandı

Hannover Belediyesinin internet sayfasında yer alan seçim sonuçlarına göre, Belit Onay geçerli oyların yüzde 52,9'unu alarak başkan seçildi. 38 yaşındaki Onay iki hafta önce yapılan ilk tur seçimlerini de birinci sırada tamamlamıştı.

Belit Onay, Almanya tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı olan ilk Türk kökenli siyasetçi oldu. 


Teşekkür konuşmasını Almanca yapan Belit Onay, eşi Derya Onay'a ise Türkçe teşekkür etti. 

SPD'nin 73 yıllık kalesini aldı

73 yıldan beri Sosyal Demokrat Partili (SPD) başkanlar tarafından yönetilen Hannover Büyükşehir Belediyesi ilk kez Yeşiller Partili bir belediye başkanı tarafından yönetilecek.

Belit Onay kimdir?

Hanover Belediye Başkanı seçilen Belit Onay 1981 yılında Almanya'nın Goslar kentinde doğdu. Ailesi İstanbul'dan göç eden Onay, üniversite eğitim sonrası 2011 yılında Yeşiller Partisi'inden belediye meclis üyeliğine seçildi. 2013 yılında eyalet milletvekili seçilen Onay, Hannover'deki seçimlerde Yeşiller Partisi'nin adayı gösterildi.

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