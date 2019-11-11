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Max Kruse için "Üstün Alman Teknolojisi" yorumu

Fenerbahçe'nin Alman oyuncusu Max Kruse, profesyonelliği ile herkesi kendisine hayran bıraktı.

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, sakatlık sürecindeki profesyonelliğiyle Ersun Yanal ve ekibini kendisine hayran bıraktı. Tedavisi boyunca, bir gün dahi aksatmadan tesislere gidip kontrollerini yaptıran Kruse, sağlık ekibinin kendisine verdiği programı da eksiksiz olarak uyguladı. 

"Üstün Alman Teknolojisi"
Sabah'ın haberine göre; bu durum sakatlık sürecini hızla atlatmasına yardımcı oldu. Teknik heyet ve sağlık ekibi, oyuncunun çalışma ahlakına büyük saygı duyduklarını ifade etti. Samandıra'da Kruse için "Üstün Alman Teknolojisi" yorumu yapıldı. Oyuncunun sağlık durumunun hızla iyiye gittiği, Yeni Malatyaspor mücadelesinde takımdaki yerini alabileceği ifade edildi.

"Talihsizlikler üst üste geldi''
Öte yandan Fenerbahçe'nin Tarsus idman Yurdu ile oynadığı kupa maçında sakatlanan Adil Rami, şanssızlıktan yakındı. Sahaya çıktığı ilk karşılaşmada bireysel hata yaptığını, ikincisinde ise sakatlandığını dile getiren Fransız stoper, "Talihsizlikler üst üste geldi. Kendimi gösteremediğim için çok mutsuzum. En kısa sürede hazır hale gelip formayı almak istiyorum" dedi.

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