HABER /  DÜNYA

Polis canlı yayında göstericiyi göğsünden vurdu

Hong Kong'da sular durulmuyor. Bir göstericinin polis tarafından vurulduğu an, Facebook canlı yayınına yansıdı. Görüntüler büyük yankı uyandırdı.

Kayıtta, barikattaki göstericilerle mücadele eden polis memurunun sonrasında silahına başvurduğu görülüyor. Facebook canlı yayınında yaşanan olayda, polise yaklaşan maskeli göstericilerden biri gövdesinden vuruluyor. İtiş kakış sırasında polisin iki el daha silah sıktığı duyuluyor. Görüntü, bu atışların herhangi bir kişiyi yaralayıp yaralamadığı konusunda bilgi vermiyor.

Durumunun kritik olduğu açıklandı

Yaralanan göstericinin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu açıklandı. Haziran ayında gösterilerin başlamasından bu yana üçüncü kez polis kurşunu ile bir gösterici yaralanıyor.

Eğitime ara verildi

Pazartesi günü yaşanan olayda, polis, adanın kuzey doğusundaki Sai Wan Ho bölgesindeki bir yolu kapatmaya çalışan göstericilere müdahale ediyordu. Göstericiler bu barikatlar aracılığı ile şehirdeki trafik akışını engellemeye çalışıyor. Bazı üniversiteler ulaşım kaosu nedeniyle Pazartesi günü eğitime ara verdi.

Bir öğrenci de hayatını kaybetti

Cuma günü bir öğrencinin, yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetmesi sonrası protesto çağrıları yapıldı. Bu öğrencinin hayatını kaybetmesine yol açan düşüşün gazdan kaçarken gerçekleştiği de savunuldu.

Ne olmuştu?

Çin egemenliğinde bulunan ve özerk bir yönetime sahip Hong Kong'da gösteriler Haziran ayında, suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesine imkan veren tartışmalı yasa tasarısı nedeniyle başladı. Hong Konglular bu yasanın Çin'deki Komünist Parti iktidarına muhalif kişilere de uygulanarak muhaliflerin Çin'e gönderileceğine dair endişelerini dile getiriyordu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Parasızlıktan intihar etmek istedi! 15. kata çıkıp para saçtı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Mardin Kızıltepe'de polis ele geçirdi Litresi 10 milyon dolar
Almanya seçiminde bir ilk! Türk Belit Onay büyükşehir belediye başkanı seçildi
Yargıtay'dan emsal karar! Bunu yapmak tazminatsız kovulma sebebi
CHP'de yüksek gerilim! Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu'na bunları söylemiş
Doğu Perinçek bombayı patlattı: Atatürkçü örgütlerde sözde Atatürkçüler var
Ünlü profesörün çantasında kadın kolu bulundu! Her şeyi itiraf etti
ÖNCEKİ HABERLER
Bize hangi dini öneriyorsunuz? Süleyman Özışık sordu
Denize kıyısı olmayan kentte, balık tutmak için yarıştılar
Fenerbahçe'de 4 isim satış listesinde! Ocak'ta gidiyorlar
Belit Onay aslen nereli yaşı kaç eşi Derya Onay kimdir?
Belit Onay kimdir aslen nereli eşi ve ailesine bakın
Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2019
Yorumlar