Parasızlıktan intihar etmek istedi! 15. kata çıkıp para saçtı
ADANA'da borcundan dolayı inşaatın 15. katına çıkıp intihar etmek isteyen adam, kendisini ikna etmek isteyenlere para atarak karşılık verdi.
Merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, inşaat işçileri çalıştıkları binanın 15. katına çıkan adamın intihar etmek istediği ihbarında bulundu.
Borcum var diyerek atlamak istedi
Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve Can-Kur ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler isminin M.H.A.Y. (52) olduğu öğrenilen şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak şahıs çok miktarda borcu olduğunu söyleyerek ölmek istediğini belirtti.
Cebindeki paraları saçtı
Polis ekipleri şahsı ikna etmek için büyük çaba harcadı. M.H.A.Y. kendisini ikna etmek isteyen ekiplere cebinden çıkardığı parayı atarak karşılık verdi.
Uzun uğraşlar sonrası ikna edildi
Bir süre şahıs cebindeki bütün paraları aşağı atarak ölmek istediğini söyledi. Ancak polis ve Can-Kur ekipleri buna izin vermeyerek M.H.A.Y.'yi uzun uğraşlar sonrası ikna etti.