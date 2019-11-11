Bize hangi dini öneriyorsunuz? Süleyman Özışık sordu

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, Diyanet İşleri, İmam Hatipler, İlahiyat Fakülteleri, tarikatlar ve cemaatler kapatılmalı, Kur'an ve ezan ana dilde okutulmalı" önerisine tepki göstererek, "Bize hangi dini öneriyorsunuz?" diye sordu.

Habertürk ekranlarındaki bir tartışma programında söylenenler tartışılmaya devam ediyor. Dini-sivil resmi kurum ve kuruluşların kapatılması görüşü dile getirildi. Sosyal medyada da tartışma konusu olan CHP'ye yakın bir ismin bu açıklamaları, Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık'ın gündemindeydi.

Topluca çullanacaklar

"Bize hangi dini öneriyorsunuz" başlıklı yazısında Özışık, "Gördük ki CHP'liler, toplumu inançsızlaştırma gayretinden asla ve kat'a vazgeçmeyecekler. Ve görüldü ki ellerine imkân geçtiği anda Mine Kırıkkanat isimli "küfür suratlı" kadının dediği gibi, yeni ve çok daha büyük mağduriyetler yaşatmak için topluca çullanacaklar." ifadelerine yer verdi.

Zekeriye Beyaz gibilerini mi getireceksiniz?

"Yoksa "Orucunuzu hanımınızla birlikte olarak açabilirsiniz" diye fetva veren, "Tavuktan kurbanlık olur" diyen ve fakat otel odalarında porno yayınlar izleyerek zaman geçiren Zekeriya Beyaz gibileri mi getireceksiniz?" diye soran yazar, yazısını böyle tamamlıyor:

Mesele denetimse evet, mesele çekidüzen vermekse evet

"Özellikle FETÖ'nün ve Oktar'ın İslam dinine verdiği zararı hiçbir kişi ve kurum vermemiştir, veremez de. Ensar Vakfı'nda bir kişinin, ya da herhangi bir Kur'ân kursunda bir kişinin karıştığı çocuk istismarının İslam'a ve İslam davasına verdiği zararı bütün inançsızlar toplansa veremez...

Burası ayrı...

Ama aynı şeyler Vatikan'a bağlı kiliselerde yaşanmıyor mu? Sinagoglarda yaşanmıyor mu? Kim Vatikan'ı kapatalım, Ruhban Okullarını kapatalım, kiliseleri kapatalım, papazları ortadan kaldıralım diyor?

Mesele denetimse evet, mesele çekidüzen vermekse evet ama buraların topluca kapatılması meselesiyse mesele...

O zaman malum soruyu tekrar soralım.

Bize ne öneriyorsunuz kardeşim?

Hangi inancı, hangi dini öneriyorsunuz?