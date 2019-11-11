Belit Onay aslen nereli yaşı kaç eşi Derya Onay kimdir?

Belit Onay kimdir, aslen nereli araştırmaları Türkiye'nin gündeminde. Almanya'nın Hannover'in yeni Türk belediye başkanı oldu oyların yüzde 52.9'unu aldı. Peki 39 yaşında ve göçmen kökenli olan Belit Onay kimdir, eşi ne iş yapıyor işte merak edilen ailesi.

Belit Onay Almanya'daki başarısı ile Türkiye'nin gündemine oturdu. Almanya Hannover'da belediye başkanlığı seçimini yüzde 52.9 oyla kazandı. Almanya'nın da yakından takip ettiği Türk kökenli Belit Onay aslen nereli, kaç yaşında, eşi ve eailesi kimdir?

Hannover'da Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için mücadele eden Türk kökenli Alman vatandaşı Belit Onay, oyların yüzde 52,9'unu alarak Hannover'ın yeni belediye başkanı oldu.

Belit Onay kimdir: Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay, 15 Ocak 1981'de Almanya'nın kuzeybatısında bulunan Goslar kentinde dünyaya geldi. Hukuk okumak için Hannover kentine gelen Belit Onay, hayatına burada devam etmeye karar verdi.

Siyasete girme kararını 1993 yılında Solingen'de gerçekleştirilen kundaklama suikastinin ardından hayatını kaybeden Öztürk ailesinden etkilenerek aldığını belirten Belit Onay, göçmen kökenli insanların günlük yaşamını şekillendirmelerine yardım etmek için Hamnnover belediye meclisinde yer aldı.

Belit Onay, 2019 Kasım ayında gerçekleştirilen seçim ile Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Seçim sonuçlarının ardından konuşma yapan Belit Onay eşine Türkçe seslenerek 'Derya, her şeyimsin seni çok seviyorum' dedi.