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Büyükada'da dalgalar öyle bir kıyıya vurdu ki! Herkes tsunami sandı

İhlas Haber Ajansı

Büyükada’da iddiaya göre kıyıya yakın mesafeden geçen feribot nedeniyle dev dalgalar kıyıya vurunca herkes tsunami sandı.

 Dalganın içerisinde kalarak kayalıklara düşen bir kişi boğulmaktan son anda kurtuldu. Dalganın etkisiyle kayalıklarda ve bankta oturan vatandaşlar büyük tehlike atlattı. Yaralanan vatandaşın “tsunami zannettim” demesi, faciadan dönüldüğünü gözler önüne serdi. Dev dalga nedeniyle kıyıda faciadan dönülen anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Büyükada’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, iddiaya göre kıyıya çok yakın mesafeden geçen feribotlar büyük dalgalara neden oldu.

Dalgalar kıyıya vurarak o sırada bankta ve kayalıklarda oturan vatandaşlar ile kıyıda seyyar satıcılık yapan bir kişinin üzerine geldi. Kayalıklarda balık tutan vatandaş suların kendisini çekmesiyle denize doğru düştü. Boğulmaktan son anda kurtulan vatandaş düştüğü yerden zorlukla çıkabildi. Kıyıya vuran dalga nedeniyle kıyıdaki kaldırımlar da su altında kaldı. O bölgede seyyar satıcılık yapan bir vatandaşın da tezgahının zarar gördüğü öğrenildi.

“Tsunami zannettim”

Dalgaya maruz kalıp yaralanan vatandaş, “Balık tutarken dalga beni kayalara attı. Çıkmak istedim dalga beni yine attı. Bacaklarım yaralandı. Çantam, telefonum suda kayboldu. Hastanelik oldum” dedi.
Dalgalar nedeniyle tezgahı dağılan bir seyyar satıcının ise “Ben tsunami zannettim” demesi, tehlikenin boyutunu gözleri önüne serdi.
Dev dalgaların kıyıya vurmasıyla vatandaşların kayalıklara düştüğü ve büyük tehlike atlattığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde dev dalgalar kıyıya vuruyor, kayalıklarda düşen vatandaş zorlukla kurtuluyor, diğer vatandaşlar ise panikle kaçıyor.

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