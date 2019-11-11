HABER /  GALATASARAY

Fatih Terim yeni prensini buldu! Maaş değil yürek oynuyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatin Terim’in Ömer’in performansından çok memnun olduğu öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcı, Ömer Bayram’a formayı vermeye devam edecek.

Galatasaray, Gaziantep'i deplasmanda 2-0 yenerek üzerindeki kara bulutları dağıtmasını bildi. Ömer Bayram, bu kritik karşılaşmaya attığı şık golün dışında enerjisiyle de damgayı vurdu. 2018-19 sezonun başında sol bek olarak Cim-Bom’a transfer edilen 28 yaşındaki oyuncu bu sezon orta sahada görev yapıyor. 

Ömer takımda en az kazanan isim olarak da dikkatleri üzerine çekiyor. 2018-19 sezonunda 500 bin euro yıllık ücret alan başarılı oyuncu bu sezon 400 bin euro garanti ücretle oynuyor.  Ömer’in sözleşmesinde herhangi ek bir ücret de bulunmuyor.



Ömer formayı kaptı
Ömer, bu sezon Galatasaray forması altında 10 maçta 597 dakika sahada kaldı. 28 yaşındaki oyuncu  1 gol, 3 asist yaptı. Başarılı futbolcu sahada kaldığı her 149 dakikada takımı adına bir skor katkısı yapmış oldu. Ömer Bayram’ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2020-2021 sezonunun sonunda bitiyor. Sarı-Kırmızılılar, Ömer’in bonservisi için Akhisar’a 400 bin euro ödemişti.

Terim Ömer'den memnun
Galatasaray Teknik Direktörü Fatin Terim’in Ömer’in performansından çok memnun olduğu öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcı, Ömer Bayram’a formayı vermeye devam edecek. Gaziantep maçında bu sezon ilk asistini yapan Emre Taşdemir de oynadığı etkili oyunla Terim’in gözüne girmeyi başardı.

Sözleşmesi yenilenecek
Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fatih Terim, genç sol bek ile yeniden sözleşme yapılmasını istiyor. Taşdemir G.Saray’dan yıllık 200 bin euro garanti ücret alıyor. Görüşmeler devre arasında başlayacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ronaldo'ya Sarri şoku! Yüzüne bakmadan terk etti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'de yüksek gerilim! Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu'na bunları söylemiş
Doğu Perinçek bombayı patlattı: Atatürkçü örgütlerde sözde Atatürkçüler var
Ünlü profesörün çantasında kadın kolu bulundu! Her şeyi itiraf etti
Erdoğan Babacan iddiası şaşırttı Abdulkadir Selvi kulis yazdı
Piyasaların açılış gününde dolar/TL çok hareketli
Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı: Avrupa'da bizden kötü lig yok
ÖNCEKİ HABERLER
Balkabağı nasıl kolay soyulur kesmeden önce bunu yapın!
1.ara tatil ne zaman Kasım tatili ne zaman başlar?
KYK sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak sorgulama ekranı
Ersun Yanal Emre Kılınç'ı istiyor! Bedavaya gelebilir
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Mantar egzama ve deri hastalıklarına iyi geliyor! Yurt dışından yoğun talep var
Yorumlar