Fatih Terim yeni prensini buldu! Maaş değil yürek oynuyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatin Terim’in Ömer’in performansından çok memnun olduğu öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcı, Ömer Bayram’a formayı vermeye devam edecek.

Galatasaray, Gaziantep'i deplasmanda 2-0 yenerek üzerindeki kara bulutları dağıtmasını bildi. Ömer Bayram, bu kritik karşılaşmaya attığı şık golün dışında enerjisiyle de damgayı vurdu. 2018-19 sezonun başında sol bek olarak Cim-Bom’a transfer edilen 28 yaşındaki oyuncu bu sezon orta sahada görev yapıyor.

Ömer takımda en az kazanan isim olarak da dikkatleri üzerine çekiyor. 2018-19 sezonunda 500 bin euro yıllık ücret alan başarılı oyuncu bu sezon 400 bin euro garanti ücretle oynuyor. Ömer’in sözleşmesinde herhangi ek bir ücret de bulunmuyor.





Ömer formayı kaptı

Ömer, bu sezon Galatasaray forması altında 10 maçta 597 dakika sahada kaldı. 28 yaşındaki oyuncu 1 gol, 3 asist yaptı. Başarılı futbolcu sahada kaldığı her 149 dakikada takımı adına bir skor katkısı yapmış oldu. Ömer Bayram’ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2020-2021 sezonunun sonunda bitiyor. Sarı-Kırmızılılar, Ömer’in bonservisi için Akhisar’a 400 bin euro ödemişti.

Terim Ömer'den memnun

Galatasaray Teknik Direktörü Fatin Terim’in Ömer’in performansından çok memnun olduğu öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcı, Ömer Bayram’a formayı vermeye devam edecek. Gaziantep maçında bu sezon ilk asistini yapan Emre Taşdemir de oynadığı etkili oyunla Terim’in gözüne girmeyi başardı.



Sözleşmesi yenilenecek

Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fatih Terim, genç sol bek ile yeniden sözleşme yapılmasını istiyor. Taşdemir G.Saray’dan yıllık 200 bin euro garanti ücret alıyor. Görüşmeler devre arasında başlayacak.