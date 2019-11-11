AK Parti teşkilatlarında görev değişimi! Erkan Kandemir bizzat kendisi açıkladı

AK Parti'den parti teşkilatında değişimle ilgili son dakika haberi geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre süreci öncesinde partide görev değişiklikleri olabileceğini söyledi.

AK Parti'den teşkilatlarda görev değişikleri ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, kongre süreci öncesinde partide görev değişiklikleri olabileceğini söyledi.

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Kandemir ayrıca "Yeni bir tazelenme ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde görev değişiklikleri olacak. Bir kısım istifalar olacak. Bulundukları görevlerden istifa edip başka görevler alacaklar" diye konuştu.

'Önümüzdeki günlerde görev değişiklikleri olacak'

Kongrenin kendileri için "muhasebe" dönemi olduğunu söyleyen Kandemir, şunları kaydetti:

"Bu kongre diğerlerinden farklı. Seçimlerin bize söyledikleri var. Yeni bir tazelenme ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde görev değişiklikleri olacak.

Bir kısım istifalar olacak.Bazı arkadaşlarımız bulundukları görevlerden istifa edip başka görevler alacaklar. Bu büyük ailede kuşkusuz görev değişiklikleri olacak. Yeni ekip ve arkadaşları göreceğiz AK Parti vitrininde."

'Başka neden aranmaması gerekir'

Kandemir, gerçekleşecek istifaların da "yenilenme" süreci kapsamında değerlendirilmesi ve altında başka neden aranmaması gerektiğinin altını çizdi.

AK Parti kadrolarındaki kadın sayısının da artacağını belirten Erkan Kandemir, büyük kongrenin de planlandığı gibi 2021 yılında yapılacağını kaydetti.

Kongre süreci

26 Nisan 2020’ye kadar 970 ilçe kongresinin tamamlanması öngörülüyor. 1 Haziran 2020’de başlayacak il kongrelerinin ise 27 Eylül 2020’ye kadar tamamlanması planlanıyor.