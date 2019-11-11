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Ahmet Hakan Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Şunu bir AK Partili yapsa tefe koyarlardı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Eşine şemsiye taşıtıp bunun üzerinden espriler yapıyor... 'Şunu bir AK Partili yapsa tefe koyarlardı' diye düşünüp kredisini fazla zorlamamalı." diyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun çok konuştuğunu öne süren Hakan, "Temel at-ma-ma töreni türünden lüzumsuz dikkat çekme çabaları içine giriyor..." diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın Ekrem İmamoğlu’na verdiği 'iyi niyetli' tavsiyeler şöyle:

"Lüzumsuz dikkat çekme çabaları"

Avrupa’ya çok gidiyor... Az gitse daha iyi olur. 'Temel at-ma-ma töreni' türünden lüzumsuz dikkat çekme çabaları içine giriyor... Ne gerek var ki böyle şeylere?

"Bir AK Partili yapsa tefe koyarlardı"

Eşine şemsiye taşıtıp bunun üzerinden espriler yapıyor... 'Şunu bir AK Partili yapsa tefe koyarlardı' diye düşünüp kredisini fazla zorlamamalı.

'Ağaçların yaprakları bile beni alkışlıyor' türü lügat paralamalara vardırıyor işi... Olmuyor ama.

"Sürekli gündemde olmak istiyor gibi..."

Çok konuşuyor çok... Bir şeyler yaptıktan, bazı eserleri ortaya koyduktan sonra konuşursa çok daha iyi eder. Sürekli gündemde olmak istiyor gibi... Bunun her zaman iyi bir şey olmadığını idrak etmeli.

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