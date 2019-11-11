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Zanka’dan Danimarka'da gündemden düşmeyen selam açıklaması

Sarı-lacivertlilerde Zanka’nın Denizlispor maçı öncesi takımla yaptığı asker selamı Danimarka’da gündem olmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde Zanka’nın Denizlispor maçı öncesi takımla yaptığı asker selamı Danimarka’da gündem olmaya devam ediyor. Tecrübeli stoper, ülke basınına yaptığı konuşmada, “Bu konu hakkında rahatlıkla konuşanlara şunu söylemek istiyorum. Benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Yerinde oturarak başkasının hayatı üzerine yorum yapmak çok kolaydır.

Bununla birlikte, bir duruma karşı durduğunuzda ve muhafelet olduğunuzda takdir edileceğinizin de farkındayım. Düzgün eleştirilerin hiçbiri beni yaralamadı” dedi.

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