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Afrin'de yakalanan YPG/PKK'lı 2 terörist Hatay'a getirildi

Anadolu Ajansı

Suriye'nin Afrin'in kentinde düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü YPG/PKK üyesi 2 terörist Hatay'a getirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin Afrin'de yürüttüğü çalışmalar kapsamında terör örgütü YPG/PKK üyesi M.A. (21) ve K.F. (20) yakalandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinde Türk askerine karşı terör örgütüyle hareket ettiği belirlenen 2 terörist, Hatay'a getirildi.

M.A. ve K.F. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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