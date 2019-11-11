Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na temel atmama töreni eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel atmama töreni yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirirken ''Karakterlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler. Vatandaş orada koku başlayınca sokaklara döküldü. Hizmet etmek bunların bünyesine ağır gelir.'' dedi.

Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşuyor. Ağaç dikme etkinliğinin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan fidanlara can suyu verdi.

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''Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır''

- 11.11.2019 tarihinde saat 11.11'de toplam 11 milyon fidan ve ağacı geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturuyoruz. Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır. Bu fidanların hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Geleceğe nefes seferberliğimiz hedeflerini aşarak dünyaya örnek olacak bir kampanyaya dönüştü. Rekorumuz bugün Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri tarafından Çorum'dan takip edilecek ve kayıtlara geçirilecektir.





''Onun için karakterlerine uygun şekilde davranıyorlar''

- Birileri, (Ekrem İmamoğlu) bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, 'temel atmama töreni' yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar. Ben temel atma törenine değil açılışlara giderim. Karakterlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler. Vatandaş orada koku başlayınca sokaklara döküldü. Hizmet etmek bunların bünyesine ağır gelir. Hizmet bir vizyon işidir. Bazıları önüne gelen projeleri bile hayata geçiremiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 gün önce Silahtarağa Arıtma Tesisi’nin “temel atmama” törenine katılmıştı. İmamoğlu, “Adına ‘temel atmama’ töreni dedim. Doğru. Literatüre ilk defa giriyor. Bizim bunu gözümüze soka soka zihnimizden çıkarmayacak şekilde her konuyla alakalı tereddütsüz bir şekilde sorgulamalı, soruşturmalı araştırmalı ve ona göre yatırımlara karar vermeliyiz.'' ifadelerini kullanmıştı.





''17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede''

- Burada ağaçlandırma yapıyoruz. Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede? Hiçbiri ortada yok. Bizim yeşil sevgimizi, ağaç hassasiyetimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez. 17 yılda toplam 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturarak orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 22,6 milyon hektara çıkardık.





''Bunların derdi ağaç dikmek değil Türkiye'yi çıra gibi yakmaktı''

- Geçmişte birileri ağaç bahanesiyle şehirlerimizi talan etmeye kalkmıştı. Haftalarca sokakları ateşe vermişlerdi. Biz burada ağaçlandırma yapıyoruz nerede o ağaç diyerek ortalığı karıştıranlar? Hiçbiri ortada yok dikili ağaçları yok. Bunların derdi ağaç dikmek değil Türkiye'yi çıra gibi yakmaktı.





''Bunların derdi Türkiye'yi kuşatmaktı''

- Bodrum'da Marmaris'te ormanlık alanları nasıl yaktıklarını izledik değil mi? Bu PKK denilen bölücü terör örgütü biz yaktık dediler onlar yaktılar biz diktik. Bunların derdi çevreyi korumak değil birileri adına Türkiye'yi kuşatmaktı. Onlar sakalımızı tıraş ettiler bilin ki tıraş edilen sakal daha gür biter. Ama biz onların kollarını kesiyoruz o yerine gelmez.





''17 yılda toplam 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk''

Tabiatı sadece korumakla kalmayıp geliştirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın çabası içerisindeyiz. 17 yılda toplam 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk.





''AK Parti deyince akla hizmet gelir''

- Ankara da böyle değil miydi? Aynı şekilde sıkıntılar diz boyuydu Melih Bey ile birlikte bu adımlar atıldı Ankara bir değişimi dönüşümü yaşadı. Şu andaki başkan havalimanından tutunuz havalimanından şehre bütün alt üst geçitlere varıncaya kadar bütün bunlar o dönemde yapıldı. AK Parti deyince akla hizmet gelir.''