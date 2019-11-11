Böylesi görülmedi! Noter onaylı lüks otomobil kaçakçılığı

Şüphelilerin, ithal edilen araçların gümrük vergilerini kısmen ya da tamamen ödemeyerek tescil işlemleri yaptırıldıkları, yurt dışında çalıntı kaydı olup Interpol tarafından aranan ve turistik kolaylıklardan faydalanarak yurda getirilen otomobillerin yanı sıra ithalat kapsamında otomobil olarak getirilerek tadilat-montaj (ambulans) adı altında vasıfları değiştirilip ÖTV muafiyeti sağladıkları belirlendi.