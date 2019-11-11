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Mümtaz Soysal hayatını kaybetti! Ölüm sebebi nedir eşi ve çocukları kimdir?

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Eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal 90 yaşında hayatını kaybetti. Hocaların hocası olarak anılan Mümtaz Soysal İstanbul'da tedavi görüyordu.

Anayasa Hukuku'nun önde gelen isimlerinden olan, eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Soysal, Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye'den seçilen ilk ve son genel sekreteri olmuştu.

Uzun süredir hastanede tedavi altında tutulan Mümtaz Soysal, alzheimer olmuştu. Ünlü profesörün bugün son nefesini verdiği öğrenildi. 

Mümtaz Soysal kimdir eşi ve çocukları

15 Eylül 1929 doğumlu olan Mümtaz Soysal aslen Zonguldaklıydı. İlk ve tek evliliğini Sevgi Soysal ile 1971 yılında yaptı. Sevgi Soysal'ın 1976 yılında ölümünün ardından Mümtaz Soysal bir daha hiç evlenmedi. Mümtaz Soysal'ın Funda Soysal ve Defne Soysal isminde 2 kızı var. 

Mümtaz Soysal eşi edebiyatçı Sevgi Soysal ile evliliğini Mamak Cezaevi'nde kaldığı dönemde yapmıştı.

Galatasaray Lisesi mezunlarından olan Mümtaz Soysal,  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni (SBF) (1953) bitirdi. SBF'de Anayasa Hukuku profesörü olarak uzun yıllar ders verdi. Soysal 1971 yılında Ankara SBF'nin dekanıyken 12 Mart Muhtırası'ndan sonra 1971'de Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'nca gözaltına alınıp tutuklandı. 1968'den beri okuttuğu Anayasa'ya Giriş ders kitabında komünizm propagandası yapmakla suçlandı ve cezaevine atıldı. Toplam 14.5 ay Mamak Cezaevi'nde kaldı. 

Siyaset dönemi
1991 seçimlerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) listesinden Ankara'dan kontenjan adayı oldu ve TBMM'ye seçildi.  Murat Karayalçın döneminde kısa bir süre için dışişleri bakanı olarak görev yaptı. Ancak bir süre sonra bakanlıktan istifa etti.

Mümtaz Soysal'ın ölümü üzerine sosyal medyadan başsağlığı mesajları yağdı. İşte o mesajlardan bazıları:

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Hocaların hocası ünlü anayasa profesörü ve eski dışişleri bakanı #MümtazSoysal'ı kaybettik… Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum…

Ekrem İmamoğlu: Ülkemizin akademi ve siyaset dünyasında önemli çalışmalar yapan eski Dışişleri Bakanımız Prof. Dr. Mümtaz Soysal’ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

Yılmaz Büyükerşen: Türkiye'de akademi ve siyaset dünyasında büyük bir iz bırakan eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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